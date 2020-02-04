عشان البيبى ييجى بالسلامة.. نصائح للتعامل مع سكر الحمل

كتبت نهير عبد النبى

خلال 9 شهور الحمل قد تتعرض المرأة لمشاكل صحية عديدة تؤثر عليها وعلى صحة الجنين، لذلك ينصح بالاهتمام والرعاية والتغذية السليمة، ويعتبر سكر الحمل واحدا من أبرز المشاكل الصحية التى تتعرض لها المرأة الحامل، وحسب ما ذكره موقع verywellfamily فإن هناك بعض النصائح التى يجب أن تتبعها المرأة الحامل فى حالة إصابتها بسكر الحمل ومنها:

نصائح للمرأة الحامل للتعامل مع سكر الحمل





1 - على المرأة الحامل بالمواظبة على قياس نسبة السكر فى الدم باستمرار مع الاهتمام بتناول الأدوية التى تعمل على ضبط مستوى السكر فى الدم.

2 - الاهتمام بتناول التغذية السليمة التى تحتوى على خضراوات وفواكه، حيث إنها تعمل على تعزيز صحة الجسم وضبط مستوى السكر الدم، مع تجنب تناول الأطعمة التى تحتوى على دهون وزيوت.

3- الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية بانتظام، ولكن تحت اشراف الطبيب حتى لا تتعرض لمشاكل صحية تؤثر على حالة الأم والجنين.

4- فى حالة اصابة الام بالسمنة المفرطة ينصح بانقاص الوزن مع الاهتمام بالتغذية السليمة حتى لا يتأثر الطفل.

5- الاهتمام بتناول المكملات الغذائية فى مواعيدها المضبوطة، حتى لا يتعرض الطفل للتشوهات الخلقية ونقص النمو.

6- الابتعاد عن الضغط العصبى والنفسى والتوتر، فجميعها من الاشياء التى تؤثر على صحة المرأة الحامل وترفع مستوى السكر فى الدم، مما تؤثر على صحة الجنين والأم.

7- بعض الحالات التى تعانى سكر الحمل تحتاج لتناول جرعة الانسولين باستمرار حتى تنتهى فترة الحمل، لذلك ينصح بالمواظبة مع الطبيب المعالج وقياس نسبة السكر فى الدم باستمرار.

8- ينصح المتابعة مع الطبيب قبل موعد الولادة لتحديده نوع الولادة واتباع التعليمات التى يصفها الطبيب لولادة أمنة دون وجود مشاكل للأم أو الطفل، كما ينصح الأم الحامل بعد الولادة بالمتابعة مع طبيب أطفال متخصص للأطمئنان على صحة الطفل.