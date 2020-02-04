صور.. 10 معلومات عن سمبوزيوم أسوان الدولى لفن النحت.. تعرف عليها

انطلقت بمدينة أسوان، فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من سمبوزيوم أسوان الدولى لفن النحت، والذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع محافظة أسوان، خلال الفترة من 3 وحتى 22 فبراير الجارى، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز 10 معلومات عن السمبوزيوم تعرف عليها :

1. ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع محافظة أسوان.

2. يقام خلال الفترة من 3 وحتى 22 فبراير الجارى.

3. وتشهد دورة هذا العام مشاركة 9 فنانين مصريين وأجانب.

4. يتولى الإشراف عليه الفنان الدكتور هانى فيصل قوميسير عام السمبوزيوم.

5. ويشارك هذا العام من الأجانب: هولندا الفنان "تون كال"، ومن المغرب إكرام القباج، وعلى نورى من "العراق".

6. ويشارك من مصر عدد من الفنانين هم: الدكتور حسن كامل، والدكتور شمس القرنفلى، والدكتور سعيد بدر، والفنان هانى السيد، والفنان ناثان دوس، والفنان هشام عبد الله.

7. سمبزيوم أسوان يعد أحد أهم الملتقيات الفنية الدولية للنحت على الجرانيت الذى تشتهر به أسوان.

8. أسسه الفنان الكبير آدم حنين عام 1996 مستخدماً جرانيت أسوان الشهير.

9. يحتفل هذا العام بمرور 25 عاماً على إنشاء سمبوزيوم أسوان الدولى لفن النحت.

10. النحت يعد فرعاً من فروع الفنون المرئية وفى نفس الوقت أحد أنواع الفنون التشكيلية.



















