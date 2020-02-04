صور.. محافظ الغربية يزور قرية شبرابلولة معقل إنتاج العطور بمركز قطور

الغربية عادل ضرة

أجرى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، زيارة لقرية شبرابلولة مركز قطور والتى تعد معقل إنتاج العطور على مستوى العالم للوقوف على احتياجاتها لتحويلها إلى قرية نموذجية منتجة تستوعب أكبر عدد من العمالة وتكون نواة جاذبة للشباب من القرى المجاورة لها.

وخلال الزيارة؛ تفقد محافظ الغربية مراحل استخلاص المواد العطرية في المصانع، كما تفقد أيضاً حقول الياسمين وأشجار اللارنج والبنفسج والزهور التي تستخدم في إنتاج المواد العطرية ومكسبات الطعم وأدوات التجميل، مؤكداً أنه من المستهدف إحداث تطوير شامل للقرية من حيث إنشاء بنية تحتية متكاملة لجذب الاستثمارات الخارجية للقرية والحفاظ على طبيعتها الإنتاجية مع مراعاة تطوير الصناعة على أحدث النظم التكنولوجية وإنشاء مركز تدريب مهني لتدريب العمالة والحفاظ عليها من الاندثار.

كما التقى محافظ الغربية بأهالى القرية للاستماع إلى متطلباتهم للعمل على تلبيتها، مؤكداً أنه جارى التنسيق مع كافة الجهات لتنسيق الأعمال لتحويل القرية إلى قرية نموذجية منتجة.

وأكد محافظ الغربية أنه جارى حصر جميع احتياجات القرى المنتجة بالمحافظة لتحويلها إلى قرى نموذجية منتجة لتستوعب أكبر عدد من العمالة وتكون نواة جاذبة للشباب من القرى المجاورة لها.

جاء ذلك خلال زيارته للقرية بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام للوقوف على احتياجاتها لتحويلها إلى قرية نموذجية منتجة.

وخلال الزيارة؛ التقى محافظ الغربية ونائبه بالقائمين على صناعة العسل للتعرف على أفكارهم فى تطوير القرية.

وأكد محافظ الغربية أن إجراءات تحويل القرية إلى قرية نموذجية منتجة تتمثل فى تطوير كافة المرافق والبنية التحتية والخدمات وإنشاء معهد للتدريب المهنى للحفاظ على الصناعة من الاندثار واتباع النظم التكنولوجية، مما يعمل على خلق مجتمع نموذجي اقتصادي يوفر فرص عمل لأهالى القرية والقرى المجاورة، بالإضافة إلى وضع آليات للعرض والتسويق، مؤكدا أنه سيتم تنظيم معرض بمدينة طنطا والمحلة الكبرى يضم كافة منتجات القرى المنتجة بالمحافظة لزيادة فرصهم التسويقية.

وخلال الزيارة؛ تفقد محافظ الغربية ونائبه محلات بيع العسل والمناحل ومصانع التعبئة ومركز شباب القرية ومستشفى التوحيد الخيرى بالقرية.

وأشار محافظ الغربية إلى ضرورة التعاون بين جميع المؤسسات الطبية على مستوى المحافظة للتوعية وعمل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع حدوث أى أمراض معدية.