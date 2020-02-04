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صور.."الأنيميشن" قسم إسعاد سائحى البحر الأحمر وتحويل ساعات الملل لضحك ولعب

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 06:00 ص
صور.."الأنيميشن" قسم إسعاد سائحى البحر الأحمر وتحويل ساعات الملل لضحك ولعب فرق الأنيميشن بالبحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يعد فريق الترفيه، أو كما يطلق عليه بـ"الأنيميشن" داخل الفنادق والمنتجعات السياحية بالبحر الأحمر، من أهم أقسام الفنادق، حيث إن الأنيميشن مسئول عن سعادة النزلاء بالفنادق، وكذلك محاولة أقناعهم بالعودة مجددًا إلى الفندق وتكرار زيارتهم إليه.
 
يقول أبو الحجاج العمارى، مدير إحدى القرى السياحية بالبحر الأحمر، إن فرق الأنيميشن لا يخلو منها فندق سياحى أو قرية سياحية، حيث إنهم مسئولون عن إسعاد النزلاء، ومشاركتهم العب وممارسة الرياضة، مضيفًا أن العاملين فى قسم الأنيميشن لديهم عدة مميزات، أهمها التحدث بأكثر من لغة بطلاقة للتفاهم من النزلاء ومساعدتهم.
 
وأضاف مدير إحدى القرى السياحية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن فريق الأنيميشن يعمل به شباب ذات لياقة، لمساعدة السياح ومشاركتهم فى جميع الألعاب الرياضية وخاصة فى حمامات السباحة، ويعمل بهذه المهنة شباب من جنسيات مختلفة بينها جنسيات عربية كالمصريين والمغاربة وتونس، وجنسيات أوروبية كالإيطاليين والأوكران، وكذلك الروس.
 
وأوضح العمارى، أن أكثر فريق يتعامل مع السياح هو فريق الأنيميشن، حيث أن من أهم شروط العمل فى الأنيميشن عدم التحرش بالنزلاء والخروج من المواقف المحرجة بشكل هادئ واخترافية دون مشكلات، مؤكدًا أن فريق الأنيميشن يقوم بممارسة الرقص والرياضة مع السياح من الساعات الأولى فى الصباح حتى نهاية اليوم على الشواطئ وحمامات السباحة.
 
من جانبه قال هشام عزيز مدير فندق سياحى بالغردقة، إن فريق الأنيميشن يبدأ عمله فى محاولة منهم بجمع النزلاء وتقسيمهم على عدة فرق فنية ورياضية مختلفة، حيث إن أعضاء فرق الأنيميشن متخصص كل منهم فى شىء معين يمكن من خلاله ممارسته مع السياح مثل كرة الطائرة وكذلك السلة والكرة المائية وممارسة الرقص وغيرها، والتمارين الرياضية والرقص على الموسيقى والأغانى.
 
وأضاف عزيز لـ"اليوم السابع"، أن الأنيميشن يرتدون زيًا موحدًا يميزهم داخل الفندق، كذلك يتميزون بقصات شعر مختلفة ويتواجدون فى كل مكان يتواجد فيه السياح، حيث يتواجدون على حمامات السباحة والشاطئ وداخل منطقة الملاعب الرياضية، ويحاولون جمع النزلاء للبدء فى ممارسة الألعاب الرياضية.
 
من جانبه قال عصام على، الخبير السياحى، أن القرى السياحية والفنادق، تطورت إلى أن قامت بتخصيص فريق أنيميشن خاص بإسعاد الأطفال المرافقين لأسرهم خلال قيامهم بإجازاتهم فى فنادق البحر الأحمر، حيث يتم تجهيز حديقة ألعاب لهم ويتم تلوين وجوهم بالألوان وتوزيع الألعاب عليهم.
 
وكشف على لـ"اليوم السابع"، أن فريق الأنيميشن فى الفنادق المختلفة بالبحر الأحمر، تختلف أجورهم من فندق لأخر، وكذلك من شخص لأخر، حيث تصل أجورهم إلى 500 دولار فى الفنادق الكبرى وبحد أدنى 350 دولارًا شهريًا وذلك مع توفير مكان للإقامة وكذلك الوجبات الغذائية.
 
فرق الأنيميشن بالبحر الأحمر (1)
 
فرق الأنيميشن بالبحر الأحمر (2)
 
فرق الأنيميشن بالبحر الأحمر (3)
 
فرق الأنيميشن بالبحر الأحمر (4)
 
فرق الأنيميشن بالبحر الأحمر (5)
 
فرق الأنيميشن بالبحر الأحمر (6)
 
فرق الأنيميشن بالبحر الأحمر (7)
 
فرق الأنيميشن بالبحر الأحمر (8)
 
فرق الأنيميشن بالبحر الأحمر (9)

 


البحر الاحمر

الغردقة

الانيميشن

فرق الترفيه بالفنادق

اسعاد النزلاء بفنادق الغردقة

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اليوم السابع بلس

تنشيط السياحة

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