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شيخ الأزهر يطلق جائزة الأخوة الإنسانية ويدعو الإعلاميين لإطلاق رسائل إيجابية

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 04:26 م
شيخ الأزهر يطلق جائزة الأخوة الإنسانية ويدعو الإعلاميين لإطلاق رسائل إيجابية شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان
رسالة أبوظبى - إيمان حنا

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ايمان-حنا

أطلق فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر جائزة الأخوة الإنسانية خلال الاحتفال بذكرى مرور عام على توقيع وثيقة الاخوة؛ وقد أكد فضيلته أن هذا لتشجيع العمل الإنسانى؛ وقال عبر كلمة مسجلة بالفيديو (يسعدنى المشاركة اليوم فى هذا الاحتفال بالعمل الذى استغرق عاما مع أخى العزيز البابا فرنسيس وبرعاية من الشيخ محمد بن زايد .

وقال فضيلته (يحدونى الأمل أن تكون هذه الجائزة الأبرز عالميا فى مجال الإخاء الإنسانى وسببا فى ميلاد مبادرات ونحن فى أمس الحاجة لها).

ودعا فضيلته كل محبى الخير للمضى قدما نحو تعزيز العلاقات الانسانية والتعايش.

وناشد الإعلاميين بالوطن العربى؛ ان يكون اجتماعهم اليوم تحت مظلة مجلس حكماء المسلمين واللجنة العليا للاخوة الانسانية لإطلاق دليل عمل مهنى انسانى لتطبيق الوثيقة على ارض الواقع وتحيق رسالة الاعلام الايجابية فى بناء مجتمع تسوده الأخلاق والأنسانية .


شيخ الازهر

الاخوة اللنسانية

الاعلاميين العرب

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