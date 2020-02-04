شفاء 632 مصابا بفيروس كورونا فى الصين وخروجهم من المستشفى

شعبان هدية

أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليومن الثلاثاء، أن 632 مريضا مصابا بفيروس كورونا الجديد خرجوا من المستشفى بعد شفائهم التام.

ووفقاً لموقع "xinhuanet"، قالت اللجنة الوطنية للصحة في تقريرها اليومى أن 157 شخصًا خرجوا من المستشفى بعد الشفاء، 101 منهم في هوبي

وبلغ عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا 425 شخصًا، وتم الإبلاغ عن 2038 حالة إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا في 31 منطقة على مستوى مقاطعة شينجيانج في الصين.



بالإضافة إلى ذلك، توجد 17 حالة في هونغ كونغ - بينهم حالة وفاة واحدة - و10 حالات في ماكاو، كانت معظم الوفيات في مقاطعة هوبي وسط البلاد، حيث تم اكتشاف كورونا في ديسمبر الماضي. وهذا عدد الحالات المكتشفة حتى صباح اليوم فى عدة دول : تايلاند: 25. - اليابان: 20. - سنغافورة: 18، بينهم حالة وفاة. - كوريا الجنوبية: 16 - ألمانيا: 12 - الولايات المتحدة: 11 - تايوان: 10 - ماليزيا: 10 - فيتنام: 10 - أستراليا: 7 - فرنسا: 6 - الإمارات العربية المتحدة: 5 - كندا: 4 - الهند: 3 - الفلبين: حالتان، بينهما حالة توفيت. - روسيا: 2 - إيطاليا: 2 - بريطانيا: 2 - بلجيكا: 1 - نيبال: 1 - سريلانكا: 1 - السويد: 1 - إسبانيا: 1 -كمبوديا: 1 - فنلندا: 1