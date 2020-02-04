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شاهد.. مصنع ينتج المخدرات فى أكتوبر يحتوى على مضبوطات بـ3 ملايين جنيه

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 06:41 م
شاهد.. مصنع ينتج المخدرات فى أكتوبر يحتوى على مضبوطات بـ3 ملايين جنيه المتهمين والمضبوطات
كتب محمود عبد الراضي

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يرصد فيديو ضبط مصنع لتصنيع المخدرات بالجيزة، حيث نجحت الشرطة فى ضبط تشكيل عصابى بالجيزة لقيامهم بالتصنيع والاتجار بمخدر الآيس (الشابو) وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام ثلاثة أشخاص (3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بمحافظة الجيزة).. بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى التصنيع والإتجار بمخدر الآيس (الشابو) وترويجه على نطاق واسع لعملائهم بمدينة 6 أكتوبر وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى.

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافهم وأمكن ضبطهم بمحل إقامتهم وحال الضبط قام أحدهم بالقفز من نافذة مسكنه مما أدى إلى سقوطه من أعلى وارتطم بالأرض وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج (وتبين وجود كسور متفرقة بالجسم).. وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط كمية من مخدر الآيس وزنت (1,250) كيلو جرام وطبنجة صوت، خزينة خاصة بها 28 طلقة صوت و2 خزينة سلاح نارى عيار 9 مم، 12 طلقة لذات العيار و2 زجاجة لحمضى (الهيدروكلوريد – الكبرتيك) بلغ وزنهم 5 خمسة لتر وعدد من القوارير الزجاجية والأوانى البلاستيكية تستخدم فى تصنيع ذلك المخدر و3 هاتف محمول، و2 ميزان حساس، و2 سخان كهربائى وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات.

 

وقدرت قيمة المضبوطات من المواد المخدرة بحوالى(3,500,000 - ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جنيه تقريباً) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 
 
 
 
 
 
 

مخدرات

تصنيع المخدرات

صناعة المخدرات

اكتوب

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