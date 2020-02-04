كتب محمد جمال

يواجه السكان فى المملكة العربية السعودية واليمن غزو أسراب ضخمة من الجراد مكونة من حوالي 360 مليار من الجراد ، والتي يمكن أن تسد الشمس في بعض الأحيان، ويتسبب الجراد كبيرالحجم في أضرار تقدر بعشرات الملايين من الدولارات ، مما أدى إلى تدمير شرق إفريقيا في واحدة من أسوأ حالات التفشي منذ عقود.

وتداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي فيديوهات توضح العدد الهائل للجراد الذي ضرب مناطق بالمملكة.

طلبت منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" التابعة للأمم المتحدة أكثر من 75 مليون دولار لمعالجة الأزمة الناشئة الناجمة عن السرب، ونشأ تفشي الحشرات بحد ذاته عن طريق سلسلة من الأعاصير الحديثة ، والتي أنتجت ظروفًا مثالية لتكاثر الآفات.

حذرت وزارة البيئة في المملكة العربية السعودية السكان من تناول أي من الجراد لأنها من المحتمل أن تكون ملوثة بالمبيدات الحشرية السامة، ويستهلك الجراد الصحراوى وزن الجسم في الطعام كل يوم ، ويمكنه السفر لمسافة تصل إلى 150 كم في أسراب كبيرة بما يكفى لمنع أشعة الشمس.