سفير مصر بالصين يستنكر شائعات السوشيال.. ويؤكد: لا يوجد إجلاء لبعثتنا

كتب محسن البديوى

قال السفير محمد البدري، سفير مصر بالصين، إن مدينة ووهان مصدر فيروس كورونا تحت الحصار، مستطردًا: "مفيش حد بيدخل ومفيش حد بيخرج، وغير هذه المدينة كل سبل السفر في الصين مفتوحة".

واستنكر "البدري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سى بى سى"، الشائعات التى يروجها البعض على السوشيال ميديا، حول إجلاء البعثة الدبلوماسية المصرية من الصين، قائلًا إن هذه فبركة وكذب، والهدف من ذلك إثارة البلبلة.

وذكر أن نسبة الوفيات عند الإصابة بفيروس كورونا تصل لـ2%، وهذا رقم ليس مرتفعًا، ولكن هناك مخاوف بسبب أن الفيروس قوي وليس له علاج.

وأوضح أن كل المتوفين بسبب هذا الفيروس يصل لـ350 فردًا في دول عدد سكانها يصل لـ1.4 مليار، معقبًا: "يجب اتخاذ الإجراءات والقلق، ولكن لا يجب تصوير الأمر على أنه نهاية العالم".

وأكد أن السفارة المصرية على تواصل بالمصريين الاثنين الذين تم منعهما فى الصين من السفر إلى مصر، موضحًا :" حالتهم مستقرة الآن وليسا مصابين".