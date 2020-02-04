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زيادة جديدة فى أسعار البنزين فى تركيا والحكومة تقرر تطبيق القرار من اليوم

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 12:04 ص
زيادة جديدة فى أسعار البنزين فى تركيا والحكومة تقرر تطبيق القرار من اليوم اردوغان
كتب- هاشم الفخراني

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ذكرت صحيفة "بيرجون" التركية أن أسعار البنزين شهدت ارتفاعا قدره حوالي 8 قروش ، وسيتم تطبيق الأسعار الجديدة بداية من اليوم 

وأكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن نائب الرئيس العام لحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، ولى أغبابا، لفت الانتباه إلى حظر 16 إضرابًا عن العمل فى عهد حزب العدالة والتنمية، وكذلك إلى انخفاض عدد الإضرابات 85% فى الفترة من 2001 وحتى 2015، وعلق نائب الرئيس العام لحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، قائلا: إن حق الإضراب فى تركيا أصبح مجرد حق مكتوب على الورق فقط.

 

وأضاف نائب الرئيس العام لحزب الشعب الجمهورى التركى المعارض، أن حوالى 10 آلاف عامل فى خط الأعمال المعدنية، أعلنوا أنهم سيضربون عن عملهم فى الخامس من نوفمبر، مشيرًا إلى أنه تم منع ما يقرب من 200 ألف عامل من حقهم فى الإضراب خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية.

وتابع أغبابا قائلا : فى الفترة من 1985 إلى 2000 كان هناك 127.5 إضراب فى المتوسط سنويا. في حين انخفض عدد العمال المشاركين فى الإضرابات، حيث كان 47 ألفًا و534 شخصًا، كما انخفض متوسط الإضرابات ما بين عامي 2001 و2015 ليصل إلى 20.2 وتراجع عدد العمال المشاركين فى الإضراب ليصل إلى 6 آلاف و713 شخصًا.

وفى وقت سابق أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن السياسة التركية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، وحزب العدالة والتنمية، انعكسا على الأداء الاقتصادي فى حركة البيع والشراء، حيث تشهد السوق التركية حالة من الركود والكساد، حتى فى السلع الاستهلاكية الأساسية كالزيت والسكر والدقيق والحليب وغيرها، حيث قال نجمى أرول رئيس مجلس إدارة شركة مرات باى التركية، إحدى الشركات التركية الرائدة فى مجال الأغذية بتركيا، إن القوة الشرائية لدى المواطنين قد انخفضت، وأصبح المستهلك يميل لشراء المنتجات المنخفضة السعر، مضيفاً أن زيادة الأسعار المستمرة بصفة خاصة للمواد الغذائية كان السبب وراء انخفاض القوة الشرائية.

 

 

 


تركيا

أسعار البنزين

اردوغان

اخبار تركيا

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