رياض محرز يطلق زوجته الهندية ريتا جوهال ويرتبط بصديقة أجويرو السابقة

كتب محمد جمال

نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن مصادر مقربة من اللاعب الجزائرى رياض محرز أن نجم نادي مانشستر سيتي ومنتخب الجزائر، انفصل عن زوجته ريتا جوهال، بعد خيانتها له، و أن محرز طلق زوجته ريتا، البريطانية الجنسية والهندية الأصل، وهو الآن يواعد فتاة تدعى تايلور، وهي ابنة نجمة تلفزيون الواقع ومصممة الديكور، المليونيرة داون وارد.



تايلور

وزعمت الصحيفة، أن تايلور البالغة 22 عاما، والتي كانت مرتبطة سابقا بزميل محرز في مانشستر سيتي، النجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، رفضت في البداية تطوير علاقتها بالدولي الجزائري قبل أن تتأكد أن زواجه السابق قد انتهى بشكل رسمي، وادعت الصحيفة أن تايلور دعمت محرز خلال مشاركته مع فريقه الأربعاء الماضي في مباراة نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية أمام مانشستر يونايتد، كما شوهد الثنائي مؤخرا وهما يغادران أحد الملاهي الليلية.

وأشارت إلى أن محرز طلق ريتا في محكمة مدينة مانشستر، دون الإشارة إلى تاريخ وقوع الطلاق، جدير بالذكر أن محرز عقد قرانه على ريتا في أغسطس 2015، وأنجبت له ابنتين.





يذكرأن، شوهدت زوجة لاعب مانشستر سيتى، الجزائرى رياض محرز، وهى فى إحدى النوادى الليلية رفقة الملاكم أنتونى جوشوا فى العاصمة البريطانية لندن، ووفقا لما نشره موقع "سبوتينك"، نقلت تقارير إعلامية عن لقاء جمع عارضة الأزياء والمغنية ريتا، صاحبة الـ26 عاما، رفقة الملاكم البريطانى فى ملهى "تاب" فى العاصمة لندن.

وبحسب مانقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية فإن أحد الموظفين فى الملهى قال إن ريتا اصطدمت بالملاكم لحظة مغادرتها للملهى، ليقوم الأخير بدعوتها للانضمام له على طاولته المحجوزة فى مكان مخصص للشخصيات الهامة.

وأضاف الموظف بأنهم كانوا يجلسون فى جو من الضحك والمرح، وبأنهم أمضوا الكثير من الوقت معا.

ليشير أحد الموظفين العاملين فى الملهى للملاكم بان ريتا هى زوجة اللاعب الجزائرى، والذى اعترف بأنه لم يكن يعلم بهذا الأمر، ليشعر بالإحراج لدى معرفته بهوية الفتاة.

ليغادر لاحقا الجميع الملهى قرابة الساعة الثالثة صباحا مستقلين سيارات منفصلة، يذكر بأن محرز وريتا يعيشان بشكل منفصل منذ فترة على بعد 200 ميل عن بعضهما.



تايلور



رياض محرز وطليقته



محرز وطليقته