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رويترز: هونج كونج تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 04:52 ص
رويترز: هونج كونج تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا كورونا
رويترز

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قالت قناة تي.في.بي التلفزيونية اليوم الثلاثاء إن هونج كونج سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا على أراضيها، وهي ثاني وفاة خارج بر الصين الرئيسي.

كانت السلطات المحلية قد أعلنت من قبل أن الرجل البالغ من العمر 39 عاما يعاني مرضا كامنا.

وفي هونج كونج 15 حالة إصابة مؤكدة من ضمنها إصابة انتقلت محليا.

وقد أعلنت هونج كونج تعليق عمل 10 معابر حدودية من المدينة إلى بر الصين الرئيسي من أصل 13 معبرا لوقف تفشي فيروس كورونا، جاء ذلك وفق ما أفادت به سكاى نيوز الإخبارية فى نبأ عاجل اليوم الاثنين، فى غضون ذلك قال مسئولون بوزارة الدفاع الكورية الجنوبية، إن نحو 800 جندى خضعوا للحجر الصحى وتم تأجيل دورات تدريبية منتظمة لقوات الاحتياط لقرابة 50 يومًا وذلك في إطار الجهود الرامية لاحتواء فيروس كورونا.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، تشوي هيون-سو، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن نحو 800 جندي خضعوا للحجر الصحي في أماكن إقامتهم أو في قواعدهم العسكرية، من بينهم 630 شخصًا خالطوا مؤخرًا زائرى الصين وهونج كونج وماكاو.

وأوضحت وزارة الدفاع أنه تم تأجيل الفحوصات الطبية التي يخضع لها المجندون المحتملون ممن لديهم سجل من الزيارات للصين، واستئناف تدريبات قوات الاحتياط بعد 17 أبريل المقبل والتي كان من المقرر أن تبدأ 2 مارس المقبل في أنحاء البلاد.
 

وكانت الوزارة قد قامت بعزل الجنود الذين زاروا الصين أو خالطوا العائدين منها، غير أنها قررت تشديد هذه الإجراءات بشكل استباقي لتخفيف مخاطر إصابة عناصر عسكرية أخرى بالفيروس.

واعتبارًا من اليوم، أكدت كوريا الجنوبية وجود 15 حالة مصابة بالفيروس على أراضيها، ولا توجد حتى الآن حالات مؤكدة أو يشتبه في إصابتها بالفيروس بين الجنود.

وكانت وكالة يونهاب للأنباء نقلت عن رئيس وزراء كوريا الجنوبية قوله إن البلاد ستمنع دخول أى أجانب زاروا إقليم هوبى بؤرة تفشى فيروس كورونا الجديد فى الصين. ونسبت الوكالة إلى رئيس الوزراء تشونج سيه-كيون قوله إن حظر الدخول سيبدأ يوم الثلاثاء. وأعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأحد عن ثلاث إصابات جديدة مؤكدة مما يرفع عدد المصابين بكورونا إلى 15 حالة.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

 


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فيروس كورونا

اخبار

الولايات المتحدة

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