رويترز: هونج كونج تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

رويترز

قالت قناة تي.في.بي التلفزيونية اليوم الثلاثاء إن هونج كونج سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا على أراضيها، وهي ثاني وفاة خارج بر الصين الرئيسي.

كانت السلطات المحلية قد أعلنت من قبل أن الرجل البالغ من العمر 39 عاما يعاني مرضا كامنا.

وفي هونج كونج 15 حالة إصابة مؤكدة من ضمنها إصابة انتقلت محليا.