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روسيا تنتهى من اختبار مركبات قتالية جديدة عام 2022

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 01:57 م
روسيا تنتهى من اختبار مركبات قتالية جديدة عام 2022 أسلحة الجيش الروسى ـ صورة أرشيفية
موسكو (أ ش أ)

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أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسى دينيس مانتوروف أنه من المقرر الانتهاء من الاختبارات الحكومية للمركبات القتالية الواعدة "كورجانيتس- 25" و"بوميرانج" في عام 2022، وقال مانتوروف - لوكالة أنباء سبوتنيك اليوم الثلاثاء، "سيتم تحديد توقيت توريد المعدات للقوات البرية من قبل وزارة الدفاع الروسية وبعد أن تظهر نتائج الاختبارات الحكومية للمركبتين.. مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من اختبارات "كورجانيتس-25" و"بوميرانج" في عام 2022"".

وأضاف أنه عند إنشاء المركبات الجديدة تتم مراعاة إنجازات المشاريع السابقة لمركبات المشاة "بي إم بي-1" و"بي إم بي-2" و"بي إم بي-3". 

يذكر أن وزن مركبة "كورجانيتس-25" لا يتجاوز 25 طنا، ويوجد المحرك وناقل الحركة في الجزء الأمامي، وينزل الجنود من المركبة من الخلف، ويصل الحد الأقصى لعدد فرقة الإنزال 8 أشخاص مع معدات كاملة.. أما مركبة "بوميرانج" القتالية، فهي بعجلات لنقل المجموعة ودعم إطلاق النار خلال المعركة.. وتساعد هذه المركبة على إجراء جميع أنواع العمليات القتالية للفرقة ومواجهة مشاة العدو ومحاربة العربات المدرعة وضرب الدبابات والمروحيات الحربية وحماية الطاقم والقوات من نيران الأسلحة الخفيفة وشظايا القذائف.

من جانب أخر أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف أن بلاده تعمل على تجهيز مركز في الهند للتدريب على تشغيل منظومة الصواريخ (إس - 400).

وقال مانتوروف - في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنك) الروسية، اليوم الثلاثاء "بدأت شركة (ألماز-أنتي) الروسية القابضة لصناعة وسائل الدفاع الجوي والفضائي تنفيذ عقد منظومة (إس - 400) مع الهند.. وستسلم موسكو الهند المنظومة في الموعد المحدد وفقا للعقد".
وأضاف "بشكل عام، يتم تنفيذ جميع الالتزامات بالكامل التي تعهدت بها الأطراف، بما في ذلك تسديد قيمة العقد، كما يجرى العمل لإنشاء مركز للتدريب في الهند".

وكان السفير الهندي في موسكو فينكاتيش فارما قد صرح، في وقت سابق، بأنه لا توجد مشاكل في تنفيذ عقد توريد منظومة الدفاع الجوي (إس-400) إلى الهند.. وكانت روسيا قد وقعت عقدا في عام 2018 لتزويد الهند بخمس قطع من طراز (إس 400) تبلغ قيمتها أكثر من 5 مليارات دولار.

جدير بالذكر أن منظومات الدفاع الجوي (إس - 400) هي أنظمة صاروخية مضادة للطيران ذات مدى بعيد وقدرة فائقة على ملاحقة أهداف عدة في آن واحد ومصممة لتدمير طائرات وصواريخ استراتيجية وتكتيكية وصواريخ باليستية وأهداف تفوق سرعتها سرعة الصوت.

 


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