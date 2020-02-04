رئيس جامعة جنوب الوادى: لدينا 11 مبعوثًا بالصين ولا إصابات بفيروس كورونا

كتب محمد صبحى

قال الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، إن الجامعة لديها 11 مبعوثًا من المعيدين والمدرسين المساعدين يتواجدون فى الصين من كليات الزراعة والطب والطب البيطرى والهندسة بهدف الدراسة والحصول على الدكتوراه من الصين.



وأضاف غرباوى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الجامعة تتابع على مدار الساعة مع أولادها المتواجدين فى الصين، لافتاً إلى أن 11 معيدًا من جامعة جنوب الوادى يتواجدون بالمدن المختلفة فى الصين وليس بمدينة ووهان .



وأشار رئيس جامعة جنوب الوادى، إلى أن الجامعة أعدت جروب على الواتساب جمعت فيه كل أبنائها المتواجدين فى الصين للتواصل على مدار الساعة، موضحًا أنه تم إرسال كافة الإرشادات الطبية التى وضعتها وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا لأبناء الجامعة بالصين، مؤكدًا أنه لا توجد إصابات بينهم وأنهم مستمرون فى التواجد بالصين ولن يرغبوا فى العودة إلى مصر حاليًا .



كان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تواصل مع عدد من الطلاب المصريين الدارسين بالصين تليفونيًا، الذين يستعدون حالياً للعودة إلى مصر، للاطمئنان عليهم وعلى أسرهم، وذلك فى ضوء قرار مصر بإجلاء من يرغب من المصريين المتواجدين بالصين حالياً وإعادتهم إلى مصر، حرصاً من الدولة على سلامة مواطنيها.



وأكد الوزير، أنه استمراراً لدور وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تجاه أبنائها الدارسين بالصين من مختلف الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية، وتحقيقًا للصالح العام والسلامة الشخصية لهؤلاء الدارسين وأسرهم، وحفاظًا على الأمن القومى المصري، فقد تقرر أن تكون العودة للوطن – لمن يرغب منهم– فى ظل هذه الظروف الاستثنائية على نفقة البعثات، سواء الموفدين على منح مقدمة للدولة (تمويل مشترك من الجانبين الصينى والمصري)، أو الموفدين على منح مقدمة من الحكومة الصينية أو المجلس الصينى أو التمويل الخارجى (تمويل كامل من الجانب الصينى) فى ضوء الضوابط المنظمة لذلك.



ونظرًا للظروف الاستثنائية الحالية بدولة الصين، ودعمًا من الوزارة لأبنائها المبعوثين بها على منح مقدمة للدولة، فإن الوزارة ملتزمة بالصرف مقدما لمرتب شهرى فبراير ومارس 2020 للدارسين المستمرين فى مقر البعثة لإتاحة الفرصة لهم لتغطية نفقاتهم، ومع بداية شهر مارس سيتم صرف منحة لكل دارس فى حالة استمرار تواجده فى الصين.