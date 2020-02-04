رئيس جامعة بنى سويف: 10 الآف طالب تم تدريبهم داخل مركز التطوير المهني

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، أن 10 الاف طالب وخريج من أبناء الجامعة تم تدريبهم داخل المركز الجامعى للتطوير المهنى بالجامعة خلال العام الماضى على المهارات الوظيفية والمهنية ومهارات البحث

أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، أن 10 الاف طالب وخريج من أبناء الجامعة تم تدريبهم داخل المركز الجامعى للتطوير المهنى بالجامعة خلال العام الماضى على المهارات الوظيفية والمهنية ومهارات البحث عن الوظائف والتقديم لشغلها والتدريب على مهارات التوظيف والتدريب التقنى واللغة الإنجليزية وخدمات التوجيه والتخطيط.

وأوضح الدكتور منصور أن الجامعة بصدد الإعلان عن إقامة المؤتمر الأول للتعليم الجامعى للربط مع سوق العمل كأول مؤتمر على مستوى الجامعات المصرية وذلك لمناقشة تأهيل الطلاب للتوظيف وتعليمهم المهارات والربط مع سوق العمل بالاحتياجات التى يحتاجها، وأن جامعة بنى سويف تتبنى مبادرة واستراتيجيات ربط البحث العلمى والدراسة الاكاديمية بسوق العمل والصناعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المركز الجامعى للتطوير المهنى بالجامعة تم إنشاءه من ضمن 21 مركزاً فى 14 جامعة مصرية بالدعم الفنى من الجامعة الأمريكية بالقاهرة وبالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف أن المستشفى الجامعى شهدت طفرة فى زيادة أعداد المرضى المترددين نتيجة التوسعات والأجهزة الحديثة التى تمت إضافتها، مضيفا أن أبرز إنجازات المستشفى افتتاح عيادة علاج فيرس بى HBV بوحدة الفيروسات بالمركز الطبى ،و-تطوير وتجديد قسم استقبال الباطنة والأطفال والرعاية بإضافة 8 أسرة رعاية، 9 أسرة أطفال، 10 أسرة باطنة، وإنشاء جناح عمليات الطوارئ يتكون من 5 غرف عمليات بتكلفة 14 مليون جنية مجهزة على اعلى مستوى، وإنشاء وحدة للسموم والتطعيمات ومعمل الباثولوجى لتحاليل الأنسجة وعينات الأورام، اضافة جهاز لقياس كثافة العظام بقسم الباطنة ليخدم مرضى عيادة المسنين ومرضى الباطنة، وتركيب جهاز " ليمانرفلو" بقسم الأورام لتبخير العلاج الكيماوى ويعد هذا الجهاز الأول من نوعه فى جميع مستشفيات محافظات الصعيد، بالإضافة الى توسعة وحدة التعقيم وتطوير وتجهيز محطة المياه بوحدة الكلى الصناعية وافتتاح عيادات متخصصة كعيادة الألم، عيادة الأوعية الدموية، عيادة الغدد، عيادة الضغط العالى ليصل عدد العيادات الخارجية إلى 40 عيادة يتردد عليها المرضى من مختلف إنحاء محافظه بنى سويف والمحافظات المجاورة .

وأشار رئيس الجامعة الى تجهيز اكبر مركز قومى للتأهيل الطبى للأطفال الذى يعد الأول فى صعيد مصر ويقام على مساحة 4 أفدنة، ويضم عيادات خارجية للكشف وعيادات خاصة بعمل التأهيل البدنى والتأهيل الوظيفى والنفسى للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، وسيعمل به أساتذة من أقسام الروماتيزم والتأهيل والعظام والنفسية والتخاطب والسمعيات والعصبية ويحتوى المركز على العلاج المائى وحمامات سباحة علاجية واستشفائية والعلاج الطبيعى وقسم داخلى لإقامة الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة التى تحتاج إلى جلسات تأهيل مستمر وقاعة مؤتمرات كبيرة وقاعة درس خاص بكلية الطب.

جدير بالذكر بلغ عدد المترددين على المستشفى الجامعى أكثر من 470 ألف حالة موزعين بين الأقسام المختلفة للعيادات الخارجية والداخلية بالمستشفى، وإجراء أكثر من 12 ألف عملية جراحية خلال عام 2019.