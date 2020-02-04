وأوضح التقرير - الصادر حديثًا عبر موقع "ديسربت أفريقيا" المعني بأخبار الشركات الناشئة في القارة - أن عام 2019 شهد نموًا في السوق المصرية بنسبة 159%، حيث ارتفعت الشركات إلى 88 شركة التي تتلقى استثمارات ، مقابل 34 شركة عام 2018.



وأفاد التقرير بأن هذه الشركات الناشئة قد حصلت على ما يقرب من 90 مليون دولار أمريكي من التمويل، لتتجاوز بذلك كلا من : جنوب أفريقيا وكينيا ونيجيريا، فيما يُمثل هذا التمويل ما نسبته 17.4% من إجمالي الاستثمارات التي تلقتها القارة الأفريقية، الذي شهد ارتفاعا بنسبة 45.5% عام 2018.



وأكد الموقع أنه في حالة استمرار السوق المصرية على نفس الوتيرة في مجال التمويل التكنولوجي ، فإن مصر ستتحول خلال الفترة القادمة إلى مركز تكنولوجي قوي جدًا في شمال أفريقيا.



وأشار التقرير إلى أن أغلب عمليات التمويل في السنوات السابقة كانت تتجه نحو الشركات الناشئة في ثلاثة أسواق فقط، وهي : جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا، إلا إن عام 2019 شهد نموًا قويًا في السوق المصري ، ليُصبح سوق التكنولوجيا في أفريقيا الآن يضم أربعة دولا كبرى بدلًا من الثلاثة الكبار في السنوات السابقة.