دبلوماسى فلسطينى: الجزائر تستضيف القمة العربية القادمة أخر مارس

كتب مصطفى عنبر

كشف السفير الفلسطيني فى الجزائر، أمين مقبول، أن الجزائر ستحتضن القمة العربية القادمة، والتى من المقرر إنعقادها فى أخر شهر مارس القادم.وقال السفير الفلسطيني فى الجزائر ، فى حوار مع صحيفة الشروق الجزائرية، إن القمة العربية القادمة تعد فرصة ليحضرها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن ويلتقي خلالها بنظيره الجزائرى عبد المجيد تبون، وأكد أن الجزائر قادرة أن تقود جبهة الصمود والتحدي.

أشاد الدبلوماسي الفلسطيني، بالمواقف الثابتة للجزائر من القضية الفلسطينية، كما هو الحال لبيان الخارجية الرافض لـ”صفقة القرن” وبعدها تصريح الرئيس عبد المجيد تبون في لقائه مع نظيره التونسي قيس سعَيد.

وكان الامين العام للجامعة العربية ، أحمد أبو الغيط، أكد فة وقت سابق على انعقاد القمة العربية القادمة فى موعدها المحدد لها، لكنه لم يكشف بعد عن مكان إنعقاد القمة.

ومن المقرر أن تستضيف الجزائر القمة العربية القادمة، لكن بعد اندلاع مظاهرات بها وانتخاب رئيس جديد للدولة، كل هذه الأحداث حالت دون انعقاد القمة بها. إلا أن الجزائر الآن تشهد حالة من الاستقرار بعد سلسلة طويلة من المظاهرات ما يؤهلها لاستضافة القمة القادمة