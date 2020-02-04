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خليك حارس على عينك.. ازاى تحافظ على صحة عيونك وتحميها من الالتهابات

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 07:00 ص
خليك حارس على عينك.. ازاى تحافظ على صحة عيونك وتحميها من الالتهابات العين-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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"العين عليها حارس"، جملة نسمعها كثيرا، فقد تتعرض العين لمشاكل عديدة وخبطات تسبب أضرارا صحية عديدة ومنها الالتهاب والاحمرار وقد تسبب العمى، وذلك فى حالة الخبطات الشديدة أو تلف العين، لذلك ينصح دائما بالاهتمام بصحة العيون وتجنب دخول أى جسم غريب بها، وحسب ما ذكره موقع health فإن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها للحفاظ على صحة العين.

نصائح للحفاظ على صحة العين
 

1:فى حالة إصابتك بأحد الأمراض المزمنة مثل " السكر، الضغط، القلب"، ينصح بالمتابعة الدورية مع الطبيب لعدم حدوث مضاعفات تؤثر على صحة العين والقرنية.

2:الاهتمام بتناول الخضراوات الورقية الداكنة ومنها السبانخ والكرنب والكرفس، حيث إنها تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز صحة العين وتحميها من الالتهابات والاحمرار.

3: اثبتت بعض الدراسات والابحاث أن السمك يحتوى على كمية كبيرة من العناصر الغذائية والاوميجا 3 التى تساعد على تعزيز صحة العين وتعزز صحة الرؤية.

4:الابتعاد عن التدخين، حيث انه يزيد من خطر الاصابة بأمراض الضمور البقعى  واعتام عدسة العين، كما انه يؤثر على العصب البصرى.

5:ينصح بالاهتمام بغسل اليدين جيدا وعدم ملامسة العين قبل غسل اليدين، حيث إنها قد تنقل الجراثيم والفيروسات وتؤثر على صحة العين.

6:ينصح بارتداء النظارة الشمسية الطبية عند الخروج فى النهار لحماية العين من الاشعة الفوق بنفسجية.

7:فى حالة ضعف النظر ينصح بالمواظبة والكشف الدورى عند الطبيب كل 6 شهور لتجديد النظارة الطبية مع المواظبة على ارتدائها حتى لا يتأثر ضعف النظر وتتعرض للاحمرار والزغللة .

8:الحرص على عدم التعرض للغبار والاتربة حتى لا يدخل اجسام غريبة بالعين تسبب لها الاحمرار والالتهاب الشديد.

 


صحة العين

العيون

التهابات

احمرار العين

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