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حبس عصابة بيع المشغولات الذهبية المقلدة فى السيدة زينب

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 03:38 م
حبس عصابة بيع المشغولات الذهبية المقلدة فى السيدة زينب المشغولات الذهبية - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، حبس تشكيل عصابى، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، تخصص نشاطه الإجرامى فى بیع المشغولات الذھبیة المغشوشة والمختومة بأختام منسوب صدورھا لھیئة الموازین والدمغة "مقلدة" فى دائرة القسم، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهمين لاستكمال التحقيقات.
 
تلقى قسم شرطة السیدة زینب، بلاغا "ك.م.ب" 32 سنة، صاحب محل مشغولات ذھبیة بمنطقة السيدة زينب، يفيد بتضرره من سیدتان " أدلى بأوصافھما التقریبیة " لقیامھما ببیع 2 دبلة ذھب عیار 21 لها مقابل مبلغ مالى وتقدیمھما فاتورة شراء لھما، وعقب انصرافھما اكتشف بأنھما مقلدین ومدموغین بأختام مقلدة ومتلاعب بقیمة العیار الخاص بھما وتحرر عن ذلك المحضر رقم 929 لسنة 2020م جنح القسم
 
وبإجراء التحریات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كامیرات المراقبة بمكان الواقعة، وفحص المترددین على المحل ملك المجنى علیه تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "ك م ب" 36 سنة، ربة منزل، ومقیمة بمنطقة الشرابیة، و"ه.ط.ع" 18 سنة، ربة منزل ومقیمة بذات العنوان "نجلة الأولى".
 
وعقب تقنین الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددھما، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتھما القوة المرافقة من ضبطھما، وبحوزة الأولي2 دبلة ذھب عیار 18 مقلدتان وبمواجھتھما بالمعلومات وما أسفر عنھ الضبط ایدتھا، واعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع "ج ت س" 48 سنة، صائغ مجوھرات، ومقیم بمنطقة السلام أول، و"ز س م" 54 سنة، عاطل ومقیم بمنطقة المرج.
 
وباستھدافھما تم ضبطھما حال استقلالھما سیارة ملك المتھم الثالث وعُثر بداخلھا كمية كبيرة من المشغولات الذهبية وجمیعھا مقلدة ومغشوشة، ومبالغ مالية، وبمواجھتھما بما جاء بأقوال المتھمتان أیداھا، وأقر الثالث بتكوینه تشكیلاً عصابیاً تخصص نشاطھ الإجرامى فى بیع المصوغات الذھبیة المغشوشة والمختومة بأختام منسوب صدورھا لھیئة الموازین والدمغة " مقلدة" بالاشتراك مع باقى المتھمین.
 
وأضافت الأولى بتحصلھا على المصوغات المقلدة من المتھم الثالث، والتصرف فیھم بالبیع بالاستعانة بالمتھمة الثانیة لمحلات لمصوغات الذھبیة مقابل مبالغ مالیة، وأقر المتھم الرابع باقتصار دوره على تأمین الطریق وتحصیل المبالغ المالیة من الأولى والثانیة عقب تصرفھما فى المشغولات الذھبیة المقلدة بالبیع.
 
وباستدعاء المجنى علیه تعرف على المتھمتين واتھمھما وباقى المتھمین بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحقاً للمحضر الأصلى، وتولت النیابة العامة التحقیق تصریف المشغولات الذھبیة.

مباحث القاهرة

جريمة سرقة

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