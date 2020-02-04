وأضاف سلامة - في مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء فى جنيف، أنه اجتمع أمس مع الأطراف كل على حدة (خمسة من كبار العسكريين من الجيش الوطني وخمسة من حكومة الوفاق)، معربا عن أمله في أن يتمكن خلال أيام المحادثات التي تستمر حتى بعد غد الخميس، من جمع الطرفين على مائدة واحدة.

 

وأشار إلى أنه بانتظار الوقوف على شروط الأطراف من العسكريين فيما يخص التوصل إلى اتفاق حقيقي ودائم لوقف إطلاق النار.