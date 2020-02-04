كتب أحمد عبد الرحمن

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه محبط جداً حول ما يحدث فى ليبيا، موضحا ًأن حظر السلاح إلى ليبيا يخترق، والهدنة انتهكت بشكل كبير.

وأضاف جوتيريش خلال مؤتمر صحفى: "نجحنا بعقد اجتماع اللجنة العسكرية الليبية فى جنيف، ونأمل بتحقيق نتائج"، لافتا إلى أن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة سمى الدول التي خرقت حظر توريد السلاح. وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: "عبرنا عن قلقنا من الأوضاع فى مدينة إدلب السورية".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أشاد بنتائج مؤتمر السلام بشأن ليبيا الذى عقد فى برلين، وعدها خطوة أولى كبرى، وقال إن تصديقا من جانب مجلس الأمن سيكون مهما للغاية.

وأوضح جوتيريش، أن الضغط من جانب المجتمع الدولي على الطرفين المتحاربين في ليبيا يعد أساسيا لضمان تنفيذ خارطة الطريق لتتحول الهدنة إلى وقف لإطلاق النار وعملية سياسية حقيقية. ونوّه إلى وجود بعض الخروقات للهدنة، مشيرا إلى أنها رغم ذلك كانت في مواقع محددة.

وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس بعثة المنظمة الدولية للدعم فى ليبيا، غسان سلامة، أكد أن محادثات اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة بليبيا "محادثات 5+5"، والتي انطلقت رسميا، أمس الاثنين، تهدف إلى تحويل الهدنة إلى وقف إطلاق نار دائم.