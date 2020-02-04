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جمارك سفاجا تضبط 11 محاولات تهرب جمركى لألعاب نارية وشيش إلكترونية

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 11:38 م
جمارك سفاجا تضبط 11 محاولات تهرب جمركى لألعاب نارية وشيش إلكترونية جانب من المضبوطات
كتب أحمد مصطفى

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تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة  عاطف غانم من ضبط 11 محاولة تهرب جمركي لكمية من الألعاب النارية والشيش الإلكترونية والملابس وبضائع أخرى بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته وقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

 

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والأمتعة الشخصية الواردة من ميناء ضبا السعودي بإدارة الحركة برئاسة  طلعت أحمد إسماعيل مدير الإدارة تم ضبط 2 كرثونة ألعاب نارية وطائرة لاسلكية و8 هواتف  محمولة ماركة آيفون و21 شيشة إلكترونية و15 ساعة ذكية وجهاز طبي مستعمل و 150 عباية رجالي و 350 عباية حريمي و 15 كيلو من المكملات الغذائية و 20 كيلو عسل نحل سدر وكمية متنوعة من مستحضرات وأدوات التجميل مخبأة داخل طرود الأمتعة الشخصية الخاصة ب11 راكب مصرى .

 

وتم الضبط بلجنة جمركية مكونة من محمد عادل والحسينى سيد ووائل السمان وأحمد ممدوح وعرفات محمد ومحمد عبدالراضى ومصطفى الحسيني مأمورى الحركة وأحمد رشدى رئيس قسم الحركة ومحمدرفعت ومحمد جابر  وعبد العظيم زيدان مكافحة تهرب جمركي ومحمود رأفت وأحمد محروس أمن جمركى وأحمد سعيد وأيمن بهجات تعريفه ومحمد عبدالرؤوف مأمورى التعريفة .

 

وبلغت التعويضات الجمركية والرسوم والضرائب المستحقة 745 ألف و 150 جنيه .

 

قرر  عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا والبحر الأحمر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 11 محاضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات .


جمارك سفاجا

محاولة تهريب

أسلحة وزخائر

أجهزة موبيلات

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