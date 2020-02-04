تقرير اقتصادى تركى يكشف: ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الطعام والوقود والعلاج خلال يناير

كتب أحمد عرفة

أكد موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن معهد الإحصاء التركى أعلن عن معدلات التضخم لشهر يناير 2020، حيث زاد 1.35 %، ليصبح 12.15 % على أساس سنوى، حيث ارتفع التضخم فى شهر يناير 1.35 % مقارنة بالشهر السابق له، و12.15% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، كما ارتفع 14.52 % مقارنة بمتوسط 12 شهرًا، كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك فى شهر يناير 2020 بنسبة 1.35 %، وكان المتوقع أن تكون الزيادة 1.10 %.

معهد الإحصاء التركى أشار إلى ارتفاع أسعار المنتجين المحليين بنسبة 8.84 % على أساس سنوى و1.84% على أساس شهري، فيما أظهرت بيانات غرفة إسطنبول التجارية، ارتفاعًا بمؤشر المعيشة للمواطنين الذي يعكس حركة الأسعار في منتجات التجزئة، خلال الشهر الأول من العام الحالي 2020، إذ ارتفعت الأسعار خلال شهر يناير الماضي بنحو 0.58 % مقارنة بالشهر السابق عليه، كما كشفت البيانات عن ارتفاع مؤشر أسعار مستلزمات الجملة بنسبة 1.68 %.

وقال موقع تركيا الآن، إلى أن بيانات الغرفة أشارت إلى أن نسبة التغيير تعكس تغييرات أسعار التجزئة في يناير عام 2020 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، بمعدل 12.78%، وفقًا لمؤشر المعيشة للموظفين، في حين بلغت هذه النسبة 7.92 % وفقًا لمؤشر أسعار مستلزمات الجملة، أما نفقات الصحة ومستلزمات العناية الشخصية، فقد شهدت زيادة بنحو 6.92 % وفي النفقات الأخرى بنحو 5.56%، وفي النفقات الغذائية بنحو 1.78 % وفي نفقات مستلزمات المنزل بنحو 0.52%، ووفي فئة أسعار الجملة، فقد ارتفعت نفقات المواد الكيماوية بنحو 20.87 % مقارنة بالشهر السابق، وكذلك ارتفعت المواد الخام بنحو 1.44 %، ومواد الإنشاء بنحو 1.34%، ومواد الطاقة والمحروقات بنحو 0.19 %، والسلع الغذائية بنحو 0.13%، بينما لم تسجل أسعار المعادن والمنسوجات أية تغييرات.

وذكر الموقع التابع للمعارضة التركية، أن الاقتصاد التركي يعانى تدهورًا كبيرًا في ظل انخفاض قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، وارتفاع نسب التضخم في الاقتصاد التركي.