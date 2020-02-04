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تفكيك خلية إرهابية تضم 6 عناصر فى المغرب

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 10:24 ص
تفكيك خلية إرهابية تضم 6 عناصر فى المغرب ارشيفيه
هند المغربي

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أعلنت السلطات المغربية عن تفكيك خلية إرهابية تتكون من 6 عناصر وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها 

وفى وقت سابق أعلنت الاستخبارات العسكرية فى العراق ، اعتقال مسؤولى الدعم اللوجستى لـ"الخلايا الارهابية" فى صلاح الدين.

وقالت المديرية - فى بيان، أ"إن قوة شعبة الاستخبارات العسكرية فى فوج المغاوير الأول، قيادة عمليات صلاح الدين بالتعاون مع مكافحة إرهاب المحافظة ألقت القبض على اثنين من الإرهابيين فى منطقة مطيبيجة بصلاح الدين وهم من المسؤولين عن تقديم الدعم اللوجستى للخلايا الإرهابية من ارزاق ووقود وما شاكل ذلك"، مضيفا أن المعتقلين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

 
يذكرأن، قال الجيش العراقى اليوم الخميس إنه استأنف عملياته بالتعاون مع التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة لمكافحة تنظيم داعش، وتوقفت هذه العمليات فى أعقاب مقتل القائد العسكرى الإيرانى قاسم سليمانى وما تبعه من هجمات إيرانية على قاعدتين فى العراق تستضيفان قوات أمريكية.

وقال بيان الجيش "بالنظر لاستمرار نشاط عصابات داعش الإرهابية فى مناطق عديدة من العراق ولأغراض استغلال ما تبقى من وقت للتحالف الدولى قبل تنظيم العلاقة الجديدة بين قواتنا وقوات التحالف الدولي، تقرر القيام بالأعمال المشتركة التى تقدم تسهيلات لقواتنا فى مجال الإسناد الجوى وحسب حاجة قواتنا التى تحددها قيادات العمليات المعنية". 

 

 


المغرب

خليه إرهابيه

السلطات المغربية

تفكيك خليه ارهابيه

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