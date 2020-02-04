تفاصيل تنفيذ مبادرة "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

ترأس اللواء عصام الدين الليثى السكرتير العام لمحافظة سوهاج، الاجتماع التنسيقى لتنفيذ مبادرة "نور حياة" بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" لمكافحة مسببات وضعف وفقدان الإبصار برعاية محافظ سوهاج، وذلك لإجراء المسح الطبى على المواطنين فى المناطق الأكثر احتياجا .

وأكد السكرتير العام على دعم المحافظة الكامل للمبادرة والعمل على نجاحها فى الوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين خاصة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجا، لافتا إلى تسخير كافة إمكانيات المحافظة لإنجاح المبادرة وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

ومن جانبه أوضح أحمد خيرى مدير برنامج الرعاية الصحية بصندوق تحيا مصر، أن المبادرة بدأت فى يناير العام الماضى بهدف الكشف على عدد 2 مليون مواطن فى المناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن محافظة سوهاج رقم 17 ضمن المبادرة، حيث تم التعاقد الفعلى وتجهيز مقر بالمستشفى العسكرى بالمحافظة وسوف يتم تنفيذ المبادرة على جزأين.

وقال مدير الرعاية الصحية إن المرحلة الأولى تتضمن قوافل طبية لكبار السن بالتعاون مع فرع الخدمات الطبية بالقوات المسلحة بالمستشفى العسكرى بالمحافظة، وسوف تقام القوافل فى القرى الأكثر احتياجا فى مراكز الشباب، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، والجمعيات الأهلية عن طريق إعداد حصر وقاعدة بيانات والتنسيق لنقل المرضى من قبل الجمعية المكلفة بذلك، لافتا إلى أنه سيتم تسجيل الحالات من يوم الأحد إلى يوم الأربعاء من كل أسبوع، ويتم إجراء الكشف والعمليات يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع بعدد 600 حالة فى اليوم الواحد.

وأضاف أن المرحلة الثانية تتضمن إجراء الكشف الطبى بالمدارس عن طريق ترشيح مديرية التربية التعليم لعدد 100 مدرسة فى القرى الأكثر احتياجا خلال العام الدراسى الجديد 20/21، كما يتم عمل مسح طبى بالتنسيق مع مديرية الصحة.

واختتم الاجتماع بعدة توصيات من أهمها " تجهيز مقر دائم لصندوق تحيا مصر بالمحافظة، وترشيح منسق مدير إدارة التنمية بالمحافظة للقيام بأعمال المبادرة، وترشيح منسق للمبادرة بكل من مديرية الصحة، والتضامن والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، بالإضافة إلى القيام بالتنسيق الإعلامى اللازم لإعلام المواطنين باستمرار مبادرة "نور حياة " على مدار العام بالتعاون مع صندوق تحيا مصر .

حضر الاجتماع ممثلى صندوق تحيا مصر، ومحمد السيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي، ومحمد فريد شوقى مدير مديرية الشباب والرياضة، وممثلى الصحة، والتربية والتعليم، وإدارة التنمية بديوان عام المحافظة.