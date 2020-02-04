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تعليم الفيوم يحصد أول 3 مراكز على الجمهورية فى مسابقة الكاريكاتير.. صور

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 12:14 م
تعليم الفيوم يحصد أول 3 مراكز على الجمهورية فى مسابقة الكاريكاتير.. صور وكيل تعليم الفيوم مع أحد الطالبات الفائزات
الفيوم - رباب الجالى

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شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، فى مسابقة الكاريكاتير الحى لمراكز تنمية القدرات على مستوى الجمهورية، والذى تنظمه الإدارة العامة للأنشطة الفنية والثقافية بوزارة التربية والتعليم.

وحصدت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (إدارتى سنورس وطامية) المراكز الثلاثة الأولى على مستوى الجمهورية .

وفازت الطالبة "يمنى أحمد محمد بمدرسة عثمان بن عفان للتعليم الأساسى بسنورس بالمركز الأول على مستوى الجمهورية، كما فازت الطالبة سما واعر أبوزيد على بمدرسة عثمان بن عفان للتعليم الأساسى بسنورس، بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية، كما فاز الطالب محمد أشرف عويس بمدرسة طامية الإعدادية بنين القديمة بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية" .

وتقدم محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة للطلاب الفائزين فى المسابقة ، كما قدم رسالة شكر وتقدير للمشرفين على الطلاب وتوجية الصحافة ومديرى المدارس الفائزة والشئون التنفيذية، وذلك للجهد المتميز المبذول فى العمل.

يذكر أنه قد نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية والثانوية على مستوى المحافظة ، بحضور محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بمقر مكتبة مدرسة الثانوية بنات بالفيوم .

وفازت مدرسة طبهار الثانوية بإدارة إبشواى التعليمية ، ومدرسة الحجر الثانوية بإدارة إطسا التعليمية بالمركز الأول على مستوى المحافظة فى مسابقة أوائل الطلبة للصف الأول الثانوي العام ، كما فازت مدرسة الثانوية بنات بغرب الفيوم بالمركز الثانى على مستوى المحافظة .

حضر التقييم الدكتور مراد أحمد حسن مدير عام التعليم العام، وسعاد حسنى مدير التعليم الإعدادى، ومحمد فتحي مدير التعليم الثانوى، والتوجيهات الفنية وابتسام عياد موجة عام التربية الاجتماعية بالمديرية، ومحمد أبو الحارث مدير عام إدارة غرب الفيوم التعليمية.

 
مسابقة الكاريكاتير بتعليم الفيوم (1)
مسابقة الكاريكاتير بتعليم الفيوم 

 

مسابقة الكاريكاتير بتعليم الفيوم (2)
مسابقة الكاريكاتير بتعليم الفيوم

 

مسابقة الكاريكاتير بتعليم الفيوم (3)
مسابقة الكاريكاتير بتعليم الفيوم

 

مسابقة الكاريكاتير بتعليم الفيوم (4)
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