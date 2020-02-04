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تعطل الحركة المرورية لسقوط كونتينر من سيارة تريلا بطريق المنصورة القاهرة

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 12:52 م
تعطل الحركة المرورية لسقوط كونتينر من سيارة تريلا بطريق المنصورة القاهرة سقوط كونتينر - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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تسبب سقوط كونتيتر من أعلى سيارة تريلا على طريق المنصورة القاهرة فى تعطل حركة مرور السيارات على الطريق وتكدس السيارات.

 

وتلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من شرطة النجدة بسقوط كونتيتر من اعلى سيارة نقل (تريلا) فوق الكوبرى الموجود بعد قرية نوسا البحر فى اتجاه مدينة أجا.

 

وعلى الفور وجه العميد ممدوح الحصى مدير إدارة مرور الدقهلية، الضباط إلى مكان الحادث، وتبين عدم وجود خسائر فى الأرواح او إصابات، وتم فتح الطريق المجاور فى الاتجاهين، وتيسير حركة سير السيارات على الطريق، وتم استدعاء مسئولو مجلس المدينة لرفع الكونتينر من على الكوبري.

 

وكان افتتح هيثم الشيخ نائب المحافظ، كوبرى أبو دشيشة الكبير بمركز بلقاس، وتفقد الأعمال الجارية لإنشاء الوحدة الصحية يرافقه أسعد الفرماوى السكرتير العام للمحافظة.

 

يذكر أن عقد هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، اجتماعا لمناقشة واستعراض بعض الجوانب الفنية والقانونية للعقد المنتظر بين المحافظة والهيئة العربية للتصنيع فى إطار تطوير وتأهيل موقع سندوب لمعالجة وتدوير القمامة بطاقة استيعابية 1200 طن يوميا. وذلك بالإنابة عن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

 

وأكد الشيخ، أن الجميع يعمل من أجل الصالح العام ولتحقيق المستهدف من المشروعات الخدمية والتنموية التى توفر الخدمة للمواطنين فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع العقد فى صيغته النهائية خلال أسبوع.

 

حضر الاجتماع ممثلى الهيئة العربية للتصنيع، وتوكل الشال مدير عام البيئة والمخلفات الصلبة بالمحافظة، والكيميائى عبده محمدين مدير مشروع المخلفات الصلبة بالمحافظة، وثروت فتوح مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، وبدر السيد مدير التعاقدات بالمحافظة.


الدقهلية

طريق المنصورة القاهرة

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