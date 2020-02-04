تعرف على قصة طبيب صينى اكتشف كورونا مبكرا وأصيب بالفيروس

كتب هيثم سلامة

نشرت تقارير إعلامية واقعة إعلان طبيب عيون صينى اكتشافه المبكر لفيروس كورونا، وتحذير السلطات الصينية له بعدم التحدث في الأمر وذلك فى نهاية العام الماضى، وهددته بسجنه حال تحدثه فى هذا الشأن واتهمته بنشر الشائعات.

أصيب الطبيب بالفيروس وحجز فى مستشفى بمدينة ووهان، خلال كشفه على امرأة تعانى من المياه الزرقاء مصابة بفيروس كورونا دون أن يعلم، لينتقل إليه المرض عن طريق العدوى.

وفقا لتقارير وسائل الإعلام، يرجع اكتشاف الطبيب لى وين ليناغ، أخصائى العيون فى مستشفى ووهان، خلال عمله بإحدى المستشفيات حيث لاحظ وجود 7 حالات عليها أعراض تشبهه إلى حد كبير فيروس سارس الذى انتشر قبل ذلك فى الصين، ليقوم بعدها بتحذير زملائه من الفيروس وينصحهم باتخاذ التدابير اللازمة من ارتداء كمامات وملابس واقية، ليفاجأ بعد ذلك باقتحام السلطات الصينية منزله، وتوجيه ضده اتهامات نشر معلومات خاطئة أزعجت النظام الاجتماعى.

وأوضحت التقارير، أنه عقب انتشار الفيروس فى العالم الذى أودى بحياة 427 شخصا وإصابة الآلاف، تحدت الطبيب عما حدث بالتفصيل، ونشر المعلومات عبر موقع التواصل الاجتماعى الصينى "ويبو"، بينما تعاطف مع الكثيرون.

وترجع قصة إصابة الطبيب لى وين ليناغ، إلى أنه عالج امرأة مصابة بالجلوكوما المياه الزرقاء كانت مصابة بالفيروس دون أن يعلم أنها مصابة بـ"كورونا"، حيث ظهرت عليها الأعراض من سعال وحمى وارتفاع درجات الحرارة لينتقل إليه حيث نقل إليه الفيروس عن طريق العدوى.