تباين بورصات الخليج بجلسة منتصف الأسبوع..و"إعمار" يحول "دبى" للمنطقة الحمراء

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، لأول مرة هذا الأسبوع، فيما تباينت مؤشرات بورصة الكويت وسط هبوط قطاع البنوك، بينما تحولت بورصة دبى للتراجع بضغوط هبوط سهم شركة إعمار العقارية.

بورصة دبى

تحول المؤشر العام لسوق دبى المالى، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% خاسرا 3.85 نقطة ليغلق عند مستوى 2767.46 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها العقارات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 96.1 مليون سهم محققة ما قيمته 157.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 2533 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفعت 8 أسهم، وانخفض 19 سهما، واستقرت 4 أسهم.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع السلع بنسبة 1.51%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.16%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.14%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.89%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.67%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.34%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 9.47%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.08%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو بنسبة 9.47%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 5.59%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة ارابتك القابضة بنسبة 10%، ثم سهم شركة تكامل الإمارات بنسبة 7.80%.





بورصة الكويت

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والرئيسى، فيما تراجع مؤشر السوق الأول.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.09% رابحا 5.44 نقطة ليغلق عند مستوى 6273.71 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.02% خاسراً 1.25 نقطة ليغلق عند مستوى 6975.32 نقطة، فيما صعد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.4% رابحاً 19.6 نقطة ليغلق عند مستوى 4884.82 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 247 مليون سهم بقيمة 34.4 مليون دينار كويتى عبر 8835 صفقة.

وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.30%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.98%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.10%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.08%، فقطاع النفط والغاز بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.72%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.51%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.18%.

وجاء سهم "شركة دبى الأولى للتطوير العقارى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 12.77%، تليه شركة وثاق للتأمين التكافلى بنسبة 10%، ثم شركة سنام العقارية بنسبة 8.57%، فيما تصدر سهم "مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 12.98% ثم شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 9.89%، ثم شركة مجموعة الرأى الإعلامية بنسبة 9.51%.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.32% رابحا 25.71 نقطة ليغلق عند مستوى 8138.40 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.89% رابحا 66.46 نقطة ليغلق عند مستوى 7503.60 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 148.5 مليون سهم بقيمة 3.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 114 شركة، فيما تراجعت 69 شركة.

وارتفع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 1.76%، أعقبه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.16%، تلاه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.03%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.02%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.84%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.82%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.68%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.62%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.60%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.58%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.51%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.28%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.23%.

وجاء سهم "الفخارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 5.96%، ثم ساب للتكافل 4.62%، ثم صناعة الورق بنسبة 4.23%، فيما جاء سهم "الكابلات السعودية" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 9.98%، ثم أسمنت أم القرى بنسبة 5.86%، ثم سدافكو بنسبة 3.71%.