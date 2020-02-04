تأجيل قضية إثبات نسب الطفل يازن للمطرب شادى الأمير لإحضار شهادة ميلاد شقيقه

الغربية - عادل ضرة - مصطفى عادل

قررت محكمة أسرة ثان طنطا، تأجيل جلسات قضية إثبات نسب الطفل "يازن 4 أشهر"، للمطرب الشعبى شادى الأمير بعد رفضه إثبات نسب الطفل له لجلسة الثلاثاء القادم.

قررت محكمة أسرة ثان طنطا، تأجيل جلسات قضية إثبات نسب الطفل "يازن 4 أشهر"، للمطرب الشعبى شادى الأمير بعد رفضه إثبات نسب الطفل له لجلسة الثلاثاء القادم، لتقديم شهاده ميلاد شقيقه الأكبر الطفل شادى.

كانت المحكمة قد انعقدت اليوم وقدم محامى زوجة المطرب الشعبى أصل قسيمة زواج موكلته من المطرب الشعبى، لهيئة المحكمة وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.

وكانت محكمة أسرة ثان طنطا، قد أجلت قضية إثبات نسب الطفل "يازن 4 أشهر"، لوالده المطرب الشعبى، شادى الأمير لجلسة اليوم، للاطلاع على أصل قسيمة الزواج، وإعلان المطرب شادى الأمير، وكان محامى الزوجة قد أقام دعوى إثبات نسب الطفل لوالده بعد إنكاره ورفضه إثبات نسبه له رغم ولادته منذ 4 شهور، وتحدد جلسة اليوم لنظر الدعوى، وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.

وكان المطرب شادى الأمير الشهير إعلامياً بوالد "طفلى السلم"، قال بعد الحكم على زوجته من قبل محكمة جنح طنطا بالحبس 6 أشهر، إنه طالما تم إثبات إهمال زوجته، يجب أن تنقل الحضانة له، فما مصير الأطفال على مدار ستة أشهر وهى مدة الحبس، متسائلاً: "أين سيذهب الأطفال؟".

وقد طالب المطرب شادى الأمير من زوجته عندما أنجبت الطفل الثانى، كأى زوج بأن يتسلم خطاب المستشفى لتسجيل الطفل فامتنعت، لافتاً إلى أنه أقام دعوى قضائية لاسترداد الحضانة بسبب إهمالها لكنه فوجئ بأن القانون يخول لوالدة زوجته بحضانة أطفاله.

وكانت محكمة جنح طنطا بمحافظة الغربية، قضت بمعاقبة "سها السيد عيد" زوجة المطرب الشعبى شادى الأمير، بالحبس 6 شهور بتهمة الإهمال فى رعاية طفليهما "شادى" 3 سنوات، "يازن" 3 شهور بعد واقعة الإهمال التى تعرض لها الطفلين بتركهما على السلم لعدة ايام فى البرد بسبب خلافات بينها وبين زوجها.