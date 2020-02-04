وكانت الحكومة الصينية، أعلنت في وقت سابق اليوم، أنه تم تسجيل 64 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا في إقليم "هوبي" بوسط البلاد، ليصل العدد الإجمالي إلى 425 حالة وفاة حتى نهاية يوم الثالث من فبراير الجاري.