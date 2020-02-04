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بعد لقائه مع نتنياهو .. البرهان : موقنا ثابت تجاه القضية الفلسطينية

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 10:04 م
بعد لقائه مع نتنياهو .. البرهان : موقنا ثابت تجاه القضية الفلسطينية البرهان
رويترز

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اكد عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة بالسودان اجتماعه مع نتنياهو في أوغندا ، وقال إنه لا يوجد تغيير في الموقف تجاه القضية الفلسطينية ، لافتا الى ان بحث وتطوير العلاقة بين السودان وإسرائيل مسؤولية المؤسسات المعنية بالأمر.

وتعقد الحكومة السودانية، اجتماعا طارئا اليوم الثلاثاء، لمناقشة لقاء رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في أوغندا، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به وسائل الإعلام. 

وكانت وكالة (رويترز) للأنباء، قد نقلت عن مسؤول إسرائيلي كبير، أمس الاثنين، قوله إن "إسرائيل والسودان اتفقا على بدء تطبيع العلاقات وذلك بعد لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع عبد الفتاح البرهان ، رئيس مجلس السيادة السوداني ، خلال زيارة لأوغندا."وأوضحت الوكالة الدولية أن المسؤول الإسرائيلى أضاف في بيان "يعتقد نتنياهو أن السودان بدأ يتحرك في اتجاه جديد وإيجابي.. عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني يرغب في مساعدة بلده على المضي قدما في عملية تحديث من خلال إنهاء عزلته ووضعه على خريطة العالم". 
 
وقال وزير الإعلام السوداني، إنهم تلقينا نبأ لقاء الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس الانتقالي السوداني، ورئيس وزراء إسرائيل نتنياهو عبر وسائل الإعلام، موضحاً أنه لم يتم التشاور مع مجلس الوزراء بشأن لقاء البرهان ونتنياهو، وننتظر التوضيحات بعد عودة رئيس مجلس السيادة، وذلك بحسب تصريحات بثتها فضائية العربية.
 
وقال وزير الإعلام السوداني، إنهم تلقينا نبأ لقاء الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس الانتقالي السوداني، ورئيس وزراء إسرائيل نتنياهو عبر وسائل الإعلام، موضحاً أنه لم يتم التشاور مع مجلس الوزراء بشأن لقاء البرهان ونتنياهو، وننتظر التوضيحات بعد عودة رئيس مجلس السيادة، وذلك بحسب تصريحات بثتها فضائية العربية.
 

 


البرهان

نتنياهو و السودان

اسرائيل

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