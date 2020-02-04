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بسبب كورونا.. روسيا تؤجل منتدى استثماريا دوليا تفاديا للفيروس القاتل

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 03:36 ص
بسبب كورونا.. روسيا تؤجل منتدى استثماريا دوليا تفاديا للفيروس القاتل فيروس كورونا
كتب كامل كامل

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قررت الحكومة الروسية تأجيل منتدى الاستثمار الروسي الدولي المزمع في سوتشي حتى إشعار آخر، تفاديا لفيروس كورونا، حسبما جاء فى روسيا اليوم، وورد في قرار الحكومة، الذي نشر على موقع مجلس الوزراء الروسي: "تأجيل عقد منتدى الاستثمار الروسي، المقرر بين 12 و14 فبراير 2020 حتى إشعار آخر".

وكلفت الحكومة، اللجنة المنظمة لإعداد وإدارة المنتدى الاستثماري، بتقديم مقترحاتها حول المواعيد الجديدة لعقد الفعالية.

وسبق للمتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، وأعلن أنه يجري بحث احتمال تأجيل الفعالية، بسبب خطر انتشار فيروس كورونا، ولكن القرار النهائي متروك لرئيس الحكومة.

وكانت السلطات الروسية، أعلنت يوم  الجمعة اكتشاف إصابتان لدى مواطنين صينيين بفيروس "كورونا" فى موسكو.

يشار إلى أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية سجلت ثانى حالة انتقال لفيروس كورونا من إنسان لآخر داخل الولايات المتحدة وكشفت عن مزيد من التفاصيل حول خطط التعامل مع المسافرين القادمين من الصين ضمن مساعى البلاد للحد من تفشى المرض.

ونقل موقع المركز الوطنى للتحصين وأمراض الجهاز التنفسى على الإنترنت عن رئيسته نانسى ميسونير: "هذه هى الحالة الثانية التى ينتقل فيها المرض من شخص إلى آخر فى الولايات المتحدة ونتوقع أن نرى حالات أخرى تنتقل فيها الإصابة من شخص إلى آخر وسط القريبين من المرضى."

وأشارت إلى أن إجمالى عدد المصابين بالفيروس فى الولايات المتحدة بلغ 11 شخصا.

وحول تعليق دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة ممن زاروا الصين خلال 14 يوما مضت، قالت إنه يستثنى من هذا القرار أفراد أسر المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين بصفة قانونية فى الولايات المتحدة، لكن سيتم إيداعهم الحجر الصحى لمدة 14 يوما إذا زاروا مدينة ووهان أو إقليم هوبى بؤرة تفشى الفيروس.

وسيتم توجيه الركاب من الصين إلى 11 مطارا أمريكيا لإجراء الفحوصات الطبية وحال ظهور على أى منهم أعراض الإصابة بالفيروس مثل ارتفاع درجة الحرارة، فإن المواطنين الأمريكيين أو الذين يشملهم الإعفاء سيخضعون لتقييم طبى ولن يسمح لهم باستكمال رحلاتهم.

 

 


كورونا

فيروس كورونا

الصين

روسيا

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