بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بدمياط

دمياط معتز الشربينى –عبده عبد البارى

اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، صباح اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية لعام 2019/2020، وذلك بحضور السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، حيث بلغت نسبة النجاح 84.89٪ وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 25849 طالبا وطالبة حضر منهم 25618 إذ نجح 21747 طالبا وطالبة.

كما اعتمدت المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 73.1٪ وكذا نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع والمكفوفين بنسبة نجاح 100٪.

وتوجهت الدكتورة منال عوض فى تصريح لها اليوم بالتهنئة لأبنائها من الطلبة والطالبات الحاصلين على المراكز الأولى بنتيجة الشهادة الإعدادية معربة عن أصدق أمنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد فى المراحل التعليمية المقبلة، مؤكدة أنهم بناة الوطن فى المستقبل.

وأثنت محافظ دمياط على جهود أولياء الأمور ومديرية التربية والتعليم وأعضاء هيئة التدريس فى مسيرة التفوق وتقديم الدعم المتواصل لأبنائنا من الطلبة والطالبات ، لافتة إلى حرص المحافظة على بذل أقصى الجهود لدعم العملية التعليمية بدمياط.

وفى سياق متصل، أكد السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أنه التقى بمسئولى التعليم الابتدائى وتنسيق التعليم الابتدائى بالإدارات التعليمية، بحضور جهاد عيد مدير إدارة التعليم الابتدائى المركزى، وحسام اللبان مدير إدارة تنسيق التعليم الابتدائى وأمين الخياط منسق عام الصفوف الأولى.

وتطرق الاجتماع لمناقشة الاستعدادات للفصل الدراسى الثانى، وما تم فى اجتماع الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين وعرض أخر التطورات بمنظومة التعليم الجديدة، بالإضافة إلى مناقشة ما ورد من الأكاديمية المهنية للمعلمين بخصوص الإجراءات اللازمة لتغيير المسمى الوظيفى وعرض واستكمال وتحديث قواعد البيانات الإلكترونية الخاصة بإحصائيات الطلاب استكمالاً لمبادرة 100 مليون صحة وقاعدة المعلمين بالحصة الإلكترونية.

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