بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى قنا بنسبة نجاح 75.66

ينشر اليوم السابع نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا، بعد اعتمادها من اللواء أشرف الداودى محافظ قنا نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2019 - 2020 بنسبة نجاح بلغت 75.66%.

وأشار محافظ قنا إلى أنه تقدم لامتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لهذا العام 51154 طالبًا وطالبة حضر منهم 49884 في 9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة حقق النجاح 37741 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 75.66% .، كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الفصل الدراسي الاول للصف الثالث الاعدادي المهني حيث تقدم لتأدية الامتحان 1937 طالب حضر منهم 1762 وبلغت نسبة النجاح 94.8%

وأعرب المحافظ عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتفوق في الفصل الدراسي الثاني و قدم الشكر للقائمين علي العملية التعليمية بالمحافظة مطالبا بتقديم المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية .

وكان ما يقرب من 60 ألف طالب وطالبة بالصف الثالث الاعدادي محافظة قنا، أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول 2020 في 314 لجنة موزعين على تسع إدارات تعليمية، وتم تشكيل غرف عمليات بالإدارات التعليمية تكون على تواصل مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية، للتدخل العاجل وتلافي حدوث أي طارئ يؤثر على سير أعمال الامتحانات.

يشار إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا للعام الدراسي 2019/2020 الترم الأول، بدأت يوم 16 يناير الماضي بأداء امتحان مادتي اللغة العربية والحاسب الآلي، وأنهى الطلاب امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الخميس الموافق 23 يناير وذلك بأداء امتحان مادة الدراسات الإجتماعية، وقد أشار الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن المديرية لم تتلقى أي شكاوي حول امتحانات الشهادة الإعدادية.