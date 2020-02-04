بالإسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا

المنيا- فريق المحافظات

ينشر "اليوم السابع" نتيجة الفصل الدراسى الأول لامتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2019/2020 بمحافظة المنيا، حيث اعتمد اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، مساء اليوم نتيجة امتحان الفصل الدراسى الاول للشهادة الاعدادية للعام الدراسى 2019/2020، حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 74,5%، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ ،محمد عزب وكيل وزارة التعليم.

من جانبه أعرب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب الناجحين والمتميزين، متمنياً دوام النجاح والتفوق، وحث الطلاب المتفوقين على مواصلة التميز خلال المراحل الدراسية القادمة، للحفاظ على تميزهم وتفوقهم العلمي.

وأكد حرص المحافظة على الاهتمام بالمنظومة التعليمية باعتبارها أساس التقدم والتنمية، مشيرا الى أن الفترة المقبلة، ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة، والحد من الفترات فى سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة.

وأوضح أنه سيتم خلال العام الجارى الانتهاء من توسعة وإحلال وإنشاء عدد 69 مدرسة بتكلفة 338.7 مليون جنية حيث تساهم فى إتاحة الخدمة التعليمية لعدد 35 ألف تلميذ بإجمالى 953 فصل مدرسى، لافتا أن المحافظة لن تدخر جهدا لتقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية لدفع عجلة التقدم إلى الأمام من خلال رفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.

من جانبه، قال محمد عزب وكيل وزارة التعليم إن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية 96405 طالبا، حضر منهم 93807 طالبا، وبلغ عدد الناجحين 69913 طالبا

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