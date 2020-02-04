سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 04 فبراير 2020 05:46 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

النظام الغذائى النباتى يقلل من عدوى المسالك البولية.. اعرف تفاصيل الدراسة

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 05:00 م
النظام الغذائى النباتى يقلل من عدوى المسالك البولية.. اعرف تفاصيل الدراسة عدوى المسالك البولية
كتب بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تصيب عدوى المسالك البولية ملايين الأمريكيين، والآن تشير الأبحاث الجديدة التى أشرف عليها باحثون تايوان إلى أن ما يتناولونه قد يكون له دور فى الإصابة، مؤكدين أن النظام الغذائى النباتى يقلل من فرص العدوى البولية.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews"، قارنت الدراسة التايوانية معدلات التهاب المسالك البولية بين حوالي 10 آلاف بوذي يعيشون في الدولة، ثلثهم تقريباً اتبعوا نظامًا غذائيًا نباتيًا صارمًا.

وأظهر البحث أن الأشخاص الذين يتجنبون اللحوم لديهم احتمالات أقل بنسبة 16 ٪ للعدوى بالتهاب المسالك البولية مقابل أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

وكانت الفائدة أكثر وضوحا بين النساء، حيث وجدت الدراسة أن الإناث النباتيات لديهن احتمالات أقل بنسبة 18٪ في الإصابة بالتهاب المسالك البولية مقارنة بالنساء اللائي تناولن اللحوم.

وأوضح الباحثون هذه الالتهابات المزعجة فى المسالك البولية عادةً ما تكون منشأها في الميكروبات التي يتم إدخالها عن طريق الأمعاء، ولا سيما أنواع الإشريكية القولونية التي تمثل 65-75 ٪ من جميع التهابات المسالك البولية.

وأضافوا أن اللحوم والدواجن هي "الخزان الرئيسي" في النظام الغذائي لبكتيريا الإشريكية القولونية.

وجدير بالذكر، أن عدوى المسالك البولية تصيب حوالي واحد من كل 100 شخص في جميع أنحاء العالم ، مما تسبب في عدم الراحة والضيق، وفي النساء ، على وجه الخصوص ، تعتبر عدوى المسالك البولية من أكثر أنواع العدوى البكتيرية شيوعًا ، حيث تمثل حوالي 25٪ من جميع الإصابات.

وأضاف الباحثون أن الأنظمة الغذائية النباتية تميل أيضًا إلى زيادة مستوى الألياف في النظام الغذائي ، وقد يساعد ذلك في منع التهاب المسالك البولية أيضًا.


اعراض التهاب المسالك البولية

التهاب المسالك البولية

النظام الغذائى النباتى

عدوى المسالك البولية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تكلفة البيليت المستورد تنخفض 600 جنيه منذ شهر ديسمبر لصالح شركات الدرفلة

تكلفة البيليت المستورد تنخفض 600 جنيه منذ شهر ديسمبر لصالح شركات الدرفلة

رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

رسائل سياسية غامضة.. جنيفر لوبيز تفتخر بالفتيات المشاركات معها فى Super Bowl

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

فيديو.. مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل بربع نهائى أفريقيا.. الانتصارات أكثر

فيديو معلوماتى.. احذر الأبيض.. إزاى تفهم ألوان تقييم امتحان تانية ثانوى الإلكترونى؟

فيديو معلوماتى.. احذر الأبيض.. إزاى تفهم ألوان تقييم امتحان تانية ثانوى الإلكترونى؟

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

قاتلة ابن شقيقتها بالقليوبية: "مش بيحترمنى فخنقته بإيدى"

شاهد فى دقيقة.. ضحايا ميسى المفضلون فى إسبانيا

شاهد فى دقيقة.. ضحايا ميسى المفضلون فى إسبانيا

فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

فيديو معلوماتى.. الصين تسجل أرقاما قياسية ببناء المستشفيات.. سارس وكورونا نموذجا

السكة الحديد: مكتب فرنسى يضع مواصفات بوابات إلكترونية لمداخل المحطات

السكة الحديد: مكتب فرنسى يضع مواصفات بوابات إلكترونية لمداخل المحطات

كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع

كهرباء شمال الدلتا: 50% من المشتركين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع

"التعليم" تطالب المدارس بتفعيل الغياب مع دخول الفصل الدراسى الثانى

"التعليم" تطالب المدارس بتفعيل الغياب مع دخول الفصل الدراسى الثانى

"الكلى بـ15 ألف جنيه".. النيابة تواجه عصابة تجارة الأعضاء بالتحريات الأمنية

"الكلى بـ15 ألف جنيه".. النيابة تواجه عصابة تجارة الأعضاء بالتحريات الأمنية

كيف تعيد تذكرة وتسترد قيمتها من السكة الحديد؟.. اعرف التفاصيل

كيف تعيد تذكرة وتسترد قيمتها من السكة الحديد؟.. اعرف التفاصيل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة