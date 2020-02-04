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المشدد 3 سنوات لمسجل خطر بتهمة ترويج مخدر الحشيش فى الشرابية

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 06:47 م
المشدد 3 سنوات لمسجل خطر بتهمة ترويج مخدر الحشيش فى الشرابية حشيش - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى العباسية، بمعاقبة عاطل مسجل خطر بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 10 آلاف جنيه، وذلك باتهامه فى حيازة وإحراز مخدر الحشيش المخدرة بقصد الترويج والاتجار بدائرة قسم الشرابية .

 

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية، وبصحبتهم قوة أمنية، من إلقاء القبض على عاطل "مسجل خطر"، وبتفتيشه عثر بحوزته على لفافه مغلقة، عثر بداخلها على 30 قطعة كبيرة الحجم من مادة بنية داكنة اللون، تشبه جوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالى وهاتف محمول.

 

وبمواجهة المتهم بما تم ضبطه بحوزته، اعترف بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والترويج، والمبلغ المادى من تحصلات تجارته، والهاتف المحمول لتسهيل التواصل مع عملائه فى المنطقة، لتحقيق أرباح غير مشروعة .

 

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى احالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 3 سنوات .

 

وفى ذات السياق وبالتنسيق مع ضباط مباحث قسم شرطة السلام، وبعد استئذان النيابة العامة تم ضبط متهم اخر، وبأعداد الأكمنة اللازمة، نجحت القوة الأمنية من ضبط المتهم أثناء قدومه من إحدى المحافظات، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهروين بلغت " 500 جرام من مخدر الهروين "، مستقلا دراجة بخارية كان يقودها بصحبة المتهم الثانى، فتم اقتياده إلى القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيلا للنيابة العامة، التى أخطرت بالواقعة لمباشرة التحقيق، والتى إحالته لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم، والتى أصدرت حكمها عليهما بالسجن المؤبد.

 


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