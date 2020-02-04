المشدد لـ4 متهمين بتهمة خطف شخص وسرقة سيارته وحبس تاجرى هروين 6 سنوات بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد الشرنوبي، ويوسف عدلي، وسكرتارية محمد رضا، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 4 أشخاص بالسجن المشدد 15عامًا وذلك لاتهامهم بسرقة سيارة وهاتف بالإكراه وأحدثوا إصابات بمالكها.

وصدر الحكم حضوريًا لـ3 متهمين وغيابيًا للرابع فى أحداث القضية رقم 13948 لسنة 2019 جنايات مركز الرياض، والمقيدة برقم 2406 لسنة 2019 كلى كفر الشيخ.

وكان المحامى العام لنيابات كفر الشيخ الكلية، أحال المتهمين"محمد.ح.ي" 37 عاما، صاحب محجر بناء، مقيم بقرية الخضيرى بمركز كفر الشيخ، "محمود.م.ب"، 35 عامًا، نجار مسلح، مقيم بقرية المرابعين مركز كفر الشيخ، "محمد.ع.ف"، هارب، و"هانى.ف.ح"، 45 عامًا، صاحب حفار ومقيم بقرية 7 الغابات بمركز الرياض، لأنهم فى الرابع عشر من سبتمبر عام 2019 سرقوا سيارة وهاتف محمول ومبلغ مالى من المجنى عليه"هيثم.ع.ح" بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن قاموا باعتراض طريقه حال قيادته سيارته مشهرين فى وجهه سلاح نارى عبارة عن "بندقية خرطوش" وأدوات "عصى" مهددين بإيذائه، وانهالوا عليه ضربًا بأنحاء متفرقة من جسده محدثين إصابته الموصوفة بالتقرير الطبى.

كما قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الأولى برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد الشرنوبي، ويوسف عدلى، وسكرتارية محمد رضا، بحبس كل: من "محمد.م.م"،و" "ايمن.م.س" بالسجن المشدد 6 أعوام لاتهامهما بحيازة مخدر "الهيروين" وسلاح نارى، وتغريمهما 100 ألف جنيه، مع مصادرة المخدرات والسلاح النارى وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم حضوريًا فى أحداث القضية رقم 13907 لسنة 2019 جنايات مركز الرياض، والمقيدة برقم 3062 لسنة 2019 كلى كفر الشيخ.

وكان المحامى العام لنيابات كفر الشيخ الكلية، أحال المتهمين "محمد.م.م"، 29 عاما، نقاش، مقيم باحدى توابع قرية المثل بالرياض، و"أحمد.م.س"، 30 عاما، حلاق، مقيم بالمثلث فى الرياض، لأنهما فى التاسع من نوفمبر عام 2019 بدائرة مركز الرياض حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهر "الهيروين" المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازا وأحرزا سلاحا ناريا عبارة عن "فرد خرطوش" و3 طلقات تستخدم لنفس السلاح بدون ترخيص.