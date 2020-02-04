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المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يرتفع بمستهل التعاملات بنسبة 0.28 %

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 11:54 ص
المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية يرتفع بمستهل التعاملات بنسبة 0.28 % بورصة السعودية
كتبت ريهام الباشا

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شهد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي، أداءً إيجابياً بالتعاملات المبكرة لجلسة اليوم الثلاثاء، ليعاود ارتفاعه، بدعم من البنوك والمواد الأساسية، وسجل المؤشر العام للسوق ارتفاعاً نسبته 0.28 %  إلى مستوى 8135.74 نقطة ليربح نحو 21.33 نقطة.

وجرى التعامل على 17.56 مليون سهم بقيمة 383.78 مليون ريال، موزعة على 18.78 ألف صفقة، وتصدر الارتفاعات سهم صناعة الورق بنسبة 3.62 % ، فيما كان سهم الكابلات السعودية الأكثر تراجعاً بنحو 9.98 % .

وتصدر السيولة سهم بنك الجزيرة بنحو 29.8 مليون ريال، من خلال التداول على 1.98 مليون سهم موزعة على 877 صفقة مسجلاً ارتفاعاً بنحو 2.18 %  بعد الإعلان عن النتائج المالية السنوية بنسبة تجاوزت 161 %  إلى 991 مليون ريال.

وسجل قطاع البنوك ارتفاعاً نسبته 0.54 % ، في تلك الأثناء، وصعد قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.35 % .

وكان المؤشر العام قد أنهى تعاملات جلسة الاثنين، مسجلا تراجعا للجلسة الثانية على التوالى، بنسبة 0.55% خاسراً 44.82 نقطة ليغلق عند مستوى 8112.69 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.94% رابحاً 212.19 نقطة ليغلق عند مستوى 7437.14 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 151.2 مليون سهم بقيمة 3.9 مليار ريال، وارتفعت أسهم 79 شركة، فيما تراجعت 103 شركة.

وتراجع 13 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.78%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.84%، تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.71%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.57%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.56%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.47%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.43%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.35%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.27%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.25%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.24%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.23%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.20%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.40%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.43%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.28%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.22%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.11%.

 


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