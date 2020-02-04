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" القومى للمرأة " بالإسكندرية يناقش المشاركة السياسية للمرأة

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 09:05 م
" القومى للمرأة " بالإسكندرية يناقش المشاركة السياسية للمرأة جانب من المؤتمر
الإسكندرية جاكلين منير

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عقد المجلس القومى للمرأة بالإسكندرية اليوم ورشة عمل تحت عنوان : "  المرأة المصرية ومشاركتها السياسية بين الماضى وطموحات المستقبل" ،وذلك بمقر الفرع بحضور الدكتورة  ماجدة الشالي مقررة الفرع ،و الدكتور ياسر سيف باحث في العلوم السياسية و سلوى عبد القادر عضوة الفرع ،ومشاركه ما يزيد عن 30 قيادة نسائيه من الجمعيات والنقابات والأحزاب ،وممثلين عن الإعلام.يأتى ذلك في إطار برامج التأهيل السياسي التي ينفذها فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية برئاسه الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة الفرع.

وافتتحت الندوة  الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة الفرع بالحديث عن تعزيز القيادة السياسيه في مصر لمشاركه المرأة السياسية ،وتعظيم دورها في المجتمع و اعلان عام 2017 عام المرأة المصرية ،وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية عام 2017 و قبلها الاستراتيجية الوطنية لمكافحه العنف ضد المرأة 2015 ،وتولي القيادات النسائية  حقائب وزاريه زيادة عدد النائبات في البرلمان المصري ،ودعت الحاضرات بإغتنام الفرصه لدخول المعترك السياسي الممهد لمشاركه المرأة .

كما تناول دكتور ياسر سيف التعريف بتاريخ المشاركة السياسية للمرأة في مصر و إبرازنماذج ناجحه منذ فجر التاريخ ، والتحديات التي تواجه المرأة في مجال المشاركه السياسيه ورسم ملامح للرؤى المستقبلية.

  و في الختام تم فتح باب الحوار والمناقشة و سرد بعض التحديات التي تواجه المرأة على أرض الواقع و طالبت الحاضرات بعقد ورشه عمل محاكاه للترشح في الانتخابات المحلية لتأهيل و تدريب الراغبات في الترشح من مختلف شرائح المرأة

 


الاسكندرية

المجلس القومى للمرأة

تمكين المرأة

اخبار مصر

اخبار اليوم

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