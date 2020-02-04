القبض على 36 مهاجرا غير شرعيا مختبئين فى شاحنة رمل بتكساس الأمريكية

قام طالب باقتياد الشرطة الأمريكية في ولاية تكساس ، إلى اكتشاف مفاجئ، حيث دل الطالب عناصر الأمن على مكان 36 مهاجرا محاصرين في حجرة خفية داخل شاحنة قلابة محملة بالرمال والحصى لكنها متعطلة على الطريق، وقالت الشرطة الأمريكية حسبما ذكرت شبكة سى إن إن ، إنه تم سحب الشاحنة المعطلة و فور تلقيهم مكالمة هاتفية تفيد بأن هناك أشخاص مختبئين فى مقصورة داخل السيارة.



مهاجرون

وقال ضابط الشرطة إنهم سمعوا ضجة داخل الشاحنة وتمكنوا من القبض عليهم بعد إخراجهم من الشاحنة.