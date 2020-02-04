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القبض على 36 مهاجرا غير شرعيا مختبئين فى شاحنة رمل بتكساس الأمريكية

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 12:18 م
القبض على 36 مهاجرا غير شرعيا مختبئين فى شاحنة رمل بتكساس الأمريكية 36 مهاجر مختبئين فى شاحنة رمل
كتب محمد جمال

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قام طالب باقتياد الشرطة الأمريكية في ولاية تكساس ، إلى اكتشاف مفاجئ، حيث دل الطالب عناصر الأمن على مكان 36 مهاجرا محاصرين في حجرة خفية داخل شاحنة قلابة محملة بالرمال والحصى لكنها متعطلة على الطريق، وقالت الشرطة الأمريكية حسبما ذكرت شبكة سى إن إن ، إنه تم سحب الشاحنة المعطلة و فور تلقيهم مكالمة هاتفية تفيد بأن هناك أشخاص مختبئين فى مقصورة داخل السيارة.
 
مهاجرين
مهاجرون
 
وقال ضابط الشرطة إنهم سمعوا ضجة داخل الشاحنة وتمكنوا من القبض عليهم بعد إخراجهم من الشاحنة.

ذكرت محطة (إيه.بي.سي)، نقلا عن شرطة جامعة تكساس الأمريكية ، إيه أند إم كوميرس ، أن شخصين قتلا وأصيب ثالث في حادث إطلاق نار بالجامعة أمس الاثنين، وقالت المحطة إنه تم إلغاء جميع المحاضرات التي كانت مقررة بقية اليوم في الجامعة التي تبعد نحو 100 كيلومتر شمال شرقي دالاس.

 
 
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من جهة أخرى ، تعرض 6 أشخاص على متن حافلة فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، لإطلاق النار، اليوم الاثنين، فيما تم احتجاز مشتبه به، بحسب وسائل إعلام أمريكية، وأفادت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، نقلا عن الشرطة، أن "6 أشخاص على متن حافلة تعرضوا لإطلاق نار فى منطقة جريبفاين بولاية كاليفورنيا"، موضحة أن "مشتبها به رهن الاعتقال ولم تتضح دوافعه بعد".

وقالت الشرطة ، إن إطلاق النار جرى على متن حافلة متجهين من لوس أنجلوس إلى سان فرانسيسكو، في وقت مبكر من صباح الأحد.

ولفت المتحدث باسم الشرطة ، ستيف لوفتوس إلى أن جميع الضحايا الستة الذين تم إطلاق النار عليهم نقلوا إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، مشيرا إلى أن التفاصيل حول ظروفهم غير متوفرة حتى الساعة.

وقال لوفتوس ، إن إطلاق النار وقع قبل الساعة 1:30 بقليل فى منطقة جرابفين، على الطريق السريع الخامس بالقرب من طريق فورت تيجون.


أمريكا

تكساس

الولايات المتحدة

رمال

لوس أنجلوس

سان فرانسيسكو

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