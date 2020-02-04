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حثت الصين، الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء على النظر إلى تفشى الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا المستجد بطريقة موضوعية وعادلة وهادئة ومعقولة، والتعاون معها ومع المجتمع الدولى فى الحرب ضد هذا الوباء، جاء ذلك فى تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج، اليوم، تعليقا على تصريح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة "منعت بشكل أساسى الرحلات القادمة من الصين".

وقالت يينج "إن الصين حكومة وشعبا لا تدخر جهدا فى محاربة الوباء وتدابير مكافحة تفشى الوباء تحرز تقدما، وإنه على الرغم من أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس كبير نسبيا، فإن معدل الوفيات فى البر الرئيسى الصينى أقل كثيرا من المعدلات التى سببها (الإيبولا) و(السارس) وفيروس (كورونا الشرق الأوسط) ومازال عدد الحالات التى تتعافى فى تزايد، مشيرة إلى أن بلادها واثقة وقادرة على الفوز بمعركتها ضد هذا الوباء.

وأعلنت وزارة الصحة التايلاندية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى البلاد إلى 25 حالة مؤكدة، وذلك عقب تسجيل ست حالات جديدة، وقالت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة (سى إن بى سى) الأمريكية - "إن من بين الحالات الجديدة 4 مواطنين تايلانديين، هم زوجان قاما بزيارة اليابان، وسائقان كان معهما ركاب صينيون فى تايلاند".

ويمكن أن يصيب فيروس (كورونا) الجديد الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة، وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وكان وزير الصحة العامة فى تايلاند أنوتين شارنفراكول، قال إن حكومة بلاده ستقوم بإجلاء 142 من مواطنيها من مدينة ووهان الصينية بعد انتشار فيروس كورونا الجديد بها، ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن متحدث باسم البحرية الملكية التايلاندية قوله إن "الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم سنضعهم في الحجر الصحى فى منشأة بحرية لمدة 14 يوما على الأقل.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الطائرة التي ستقوم بإجلاء المواطنين التايلانديين من مدينة "ووهان" سيكون على متنها ثمانية مسئولين طبيين لمساعدة الركاب ، بالإضافة إلى طاقمها.

وكانت وزارة الصحة العامة التايلاندية قد أعلنت الجمعة الماضي ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 19 حالة، وذلك عقب تسجيل خمس حالات إصابة جديدة.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء، تسجيل 426 وفاة بينهم أول حالة فى هونج كونج و20 ألفا و471 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس "كورونا"في شتى أنحاء البلاد.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أنها تلقت تقارير بـ 3235 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد و64 حالة وفاة جديدة يوم الاثنين، بالإضافة إلى حالة وفاة أعلنت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة عنها اليوم الثلاثاء، لشاب يبلغ من العمر 39 عاما ما رفع عدد الوفيات الجديدة إلى 65 حالة، مشيرة إلى أن جميع حالات الوفاة في مقاطعة "هوبي" بوسط الصين باستثناء تلك المسجلة في هونج كونج.

وأضافت اللجنة أن 2788 مريضا ما زالوا في حالة خطيرة، بينما يشتبه بإصابة 23214 شخصا بالفيروس، فيما خرج 632 شخصا من المستشفى بعد تعافيهم.