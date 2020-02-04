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الصناعات الغذائية تطلق برنامج الـ100 يوم لتطبيق أساسيات سلامة الغذاء بدمياط

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 06:00 م
الصناعات الغذائية تطلق برنامج الـ100 يوم لتطبيق أساسيات سلامة الغذاء بدمياط فعاليات برنامج "الـ 100 يوم لتطبيق أساسيات سلامة الغذاء
كتب إسلام سعيد

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أكد المهندس أشرف الجزايرلى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، عن وفاء الغرفة بالتزاماتها واستكمالها لدورها في تنمية القطاع حيث تعقد الغرفة فعاليات برنامج الـ 100 يوم لتطبيق أساسيات سلامة الغذاء" يومي 3 و4 فبراير من قاعة مؤتمرات جامعة دمياط بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بحضور ومشاركة الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور محمد دعدور رئيس الجامعة بهدف تعريف المشاركين بدور الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعرض سياستها واستراتيجيتها ودورها الرقابى. 
 
البرنامج موجه خصيصاً إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة من أعضاء الغرفة وفى إطار خطة الغرفة لتعزيز خدماتها والدعم الفنى المقدم لأعضائها على مستوى محافظات الجمهورية ويستهدف البرنامج توعية العاملين ومديرى الجودة بأفضل ممارسات سلامة الغذاء وكيفية تطبيقها وكذا تحسين مهاراتهم ودعمهم للتحكم فى مسببات مخاطر الغذاء، وكيفية عمل إجراءات حقيقية مفعلة ومستدامة يتم رصدها بصورة دورية للتحكم فى عمليات الإنتاج ومخاطرها ومخصص  لقطاعى الالبان والاسماك ومنتجاتهما بعدد 6 محافظات هم البحيرة والشرقية والدقهلية والاسكندرية والجيزة ودمياط.
 
وأوضح الجزايرلى أن البرنامج التدريبى والذى يستمر لمدة يومان ينقسم إلى مرحلتين هامتين: أولهما خاص ببناء القدرات ورفع كفاءة مديري الجودة لتطبيق اساسيات سلامة الغذاء لعدد (200 مصنع) والثانية تعنى بالدعم الفني لعدد (15 مصنع)، وتم اختيار عدد من المحافظات لغزارة إنتاجتها سواء من الثروة السمكية أو الحيوانية أو الزراعية وكذلك التصنيع الزراعي لتحقيق أسرع استفادة لأكبر عدد ممكن من الشركات والمصانع العاملة في هذا القطاع الهام. 
 
الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يأتى فى إطار تعاون غرفة الصناعات الغذائية مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء في أطار مشروع تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشروعات USAID-SEED المٌمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID  والمنفذ بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وشراكة جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومشروع TAIB الممول من وكالة الزراعة الأمريكية بهدف دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة نظراً لأهميتها ودورها المحورى فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تقديم الدعم لعدد من القطاعات الصناعية وتهدف الغرفة إلى تحقيق الاستفادة لعدد 1000 شركة صغيرة متوسطة الحجم على كافة مستويات الجمهورية.
 
 

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