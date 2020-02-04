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الصحة العالمية تدعو لتحسين تبادل المعلومات بشأن فيروس كورونا

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 11:08 م
الصحة العالمية تدعو لتحسين تبادل المعلومات بشأن فيروس كورونا كورونا ارشيفية
رويترز

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حث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء كل وزراء الصحة على تحسين تبادل المعلومات بشأن فيروس كورونا على الفور وقال إنه سيرسل فريقا من الخبراء الدوليين للعمل مع نظرائهم الصينيين.
 
وأضاف تيدروس أدهانوم جيبرييسوس أمام المجلس التنفيذي أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة ترسل كمامات وقفازات وأقنعة تنفس ونحو 18 ألف سترة واقية من مخازنها لنحو 24 دولة تحتاج إلى دعم.
 
وأبلغت 22 دولة حتى الآن عن إجراءات تتعلق بالتجارة أو السفر بسبب فيروس كورونا. وقال تيدروس إن على تلك الإجراءات أن تكون "محدودة المدة ومتناسبة مع المخاطر على الصحة العامة" على أن تتم مراجعتها بشكل متكرر.
 
وأوضح قائلا "من شأن مثل تلك القيود أن يكون لها تأثير على زيادة الخوف والوصمة (المصاحبة للإصابة بالمرض) دون منافع تذكر للصحة العامة".
 
وقال شين شو سفير الصين لدى الأمم المتحدة في جنيف للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية إن بعض القيود التي فرضتها الدول خالفت توجيهات منظمة الصحة العالمية مثل منع دخول الأجانب الذين زاروا الصين خلال 14 يوما سابقة وتعليق إصدار التأشيرات وإلغاء رحلات الطيران.
 
وقال شين "لا تشاركوا في المبالغة في رد الفعل... عليكم اتباع توصيات منظمة الصحة العالمية والإحجام عن فرض القيود على السفر الدولي والتجارة".
 
وقال تيدروس "هذا لا يزال موقف طوارئ خاصة بالنسبة للصين" مشيرا إلى أن 99 بالمئة من الحالات في الصين و97 بالمئة من الوفيات في إقليم هوبي الذي يضم مدينة ووهان حيث ظهر المرض للمرة الأولى وهي بؤرة انتشاره.

منظمة الصحة العالمية

تيدروس أدهانوم جيبرييسوس

الامم المتحدة

كورونا

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