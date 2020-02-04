السفيرة إيسرمان: الاتجار بالبشر ينمو بشكل متسارع مستغلين السوشيال ميديا

رسالة أبوظبى إيمان حنا

قالت السفيرة سوزان إيسرمان رئيسة مركز إس أيه إف أى لمكافحة الاتجار بالبشر بجامعة ميرلاند؛ إن الاتجار بالبشر أصبح رائجا وأخذ يتسارع فى النمو مستغلين التقدم التكنولوجى والسوشيال ميديا.

أضافت، فى كلمتها أمام احتفالية الذكرى الأولى لوثيقة الأخوة الإنسانية؛ أن من خلال عملها فى المؤسسة تشاهد قصصا لاستغلال هؤلاء الضحايا فى الجنس وبيزنس المخدرات، واستخدامهم كخدم وأحيانا سرقة أعضائهم ، لقد صدمت من الحالات التى شهدتها ونعمل على أن نعالج هؤلاء العائدين من قبضة خاطفيهم و مهربيهم، ونعمل بالتعاون مع رجال دين وحكومات ومؤسسات اجتماعية لتوعية الأطفال وتقليل رقعة انتشار الاتجار بالبشر .

وقالت، إن بابا الفاتيكان أدان كثيرا الاتجار بالبشر الذى يمثل جرح للإنسانية جمعاء، ونحن نعول على وثيقة الأخوة الإنسانية لمكافحة هذه الجريمة وتوفير قدرا من الكرامة للإنسان.

وانطلقت أمس فعاليات "التجمع الإعلامى العربى من أجل الأخوة الإنسانية" الذى تستضيفه عاصمة دولة الإمارات أبو ظبى تحت رعاية مجلس حكماء المسلمين، بمشاركة الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح والدكتور سلطان الرميثى الأمين العام للمجلس والمستشار محمد عبدالسلام أمين عام لجنة الأخوة الإنسانية ووزير إعلام الفاتيكان باولو روفينى وقيس العزاوى أمين عام مساعد جامعة الدول العربية و200 من قيادات الإعلام العربى، كما يشارك مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام وضياء رشوان نقيب الصحفيين.