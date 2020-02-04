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الزراعة: 5 لجان إرشادية بغيطان الفول البلدى لزيادة الإنتاج.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 08:00 ص
الزراعة: 5 لجان إرشادية بغيطان الفول البلدى لزيادة الإنتاج.. اعرف التفاصيل وزارة الزراعة
كتب عز النوبى

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واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى مركز البحوث الزراعية، عمل لجان مرورية بغيطان الزراعات الشتوية من خلال معهد بحوث المحاصيل الحقلية، ومعهد وقاية النبات، وأمراض النبات، وقطاع الخدمات الزراعية، ومعهد المحاصيل الحقلية، ومديريات الزراعة، والعديد من التخصصات الفنية الزراعية، للتعريف بالممارسات الجيدة للزراعة، ومكافحة أمراض النبات، خاصة للفول البلدى مع طرد السنابل لزيادة الإنتاج، وعمل برامج توعوية حول طرق رى وتسميد ومكافحة محصول الفول البلدى لزيادة الإنتاج.

وقال الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك لجانا مرورية بحقول الفول البلدى لمتابعة المحصول وعمل برامج توعوية من خلال حملات على زراعات الفول حول طرق رى وتسميد، ومكافحة آفات المحصول حتى الحصاد لزيادة الإنتاج وتقليل الفاقد، مضيفا أنه منذ بدء زراعات المحصول تم تعريف المزارعين بالأصناف الجديدة لزيادة الإنتاج، التى تم استنباطهم حديثا وتم طرحها الموسم الجديد، ذو جودة عالية فى الإنتاج ومبكر النضج، ومقاومة لمرض الهلوك، متوقعا زيادة المساحات المنزرعة من الفول البلدى الموسم الجديد.

وأضاف مدير المحاصيل الحقلية أن جميع الأصناف الجديد التى تم طرحها الموسم قليلة الاستهلاك المياه ومقامة لأمراض أوراق المحصول، ومنها نوبارية 4 و5، سخا 3، وأصناف أخرى، يحقق له أعلى إنتاجية فى المحصول وهامش ربحى تجعله ينتقل من محصول إلى محصول خر ذو انتاجية عالية، متابعا أن أن قسم البقوليات يواصل إنتاج أصناف جديدة من تقاوى الفول البلدى مضادة لجميع الأمراض.

وتابع "خليل" أن جميع الأصناف التى تم استنباطها حديثا مقاومة للأمراض والآفات وذو احتياجات مائية أقل، مبكرة النضج عالية الإنتاجية، مؤكدا أن هناك خريطة لجميع المناطق التى تم نشر الأصناف التى تتناسب مع كل محافظة من حيث الطبيعة والمناخ الذى يتبعها، لافتا إلى أن استنباط أصناف تقاوى مقاومة لمرض الهالوك الذى يصيب الفول ويقضى عليه وهى جيزة 843، ومصر1، وتعطى إنتاجية عالية جدا للفلاح.


زراعات الفول

الفول البلدى

الزراعات الشتوية

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