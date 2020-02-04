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"الزراعة": إطلاق حملة جديدة لتحصين الأبقار والأغنام.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 04:00 ص
"الزراعة": إطلاق حملة جديدة لتحصين الأبقار والأغنام.. اعرف التفاصيل أبقار - أرشيفية
كتب عز النوبى

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أعلنت الإدارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن إطلاق حملة جديدة للتحصين ضد مرض الجلد العقدى للأبقار وجدرى الأغنام تستمر لمدة شهر، واتخاذ جميع الإجراءات وتوفير اللقاحات لإنجاح حملة التحصين، مناشدة جميع المربين أصحاب الثروة الحيوانية خاصة "الأبقار"، ضرورة الاستجابة لتلك الحملة، لحماية الثروة الحيوانية والإنتاج الحيوانى.

وقال الدكتور خالد مرسى، مدير عام الطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن حملة التحصين الجديدة للجلد العقدى وجدرى الأغنام، تشمل جميع المحافظات والتى انطلقت فى الأول من فبراير الحالى، مضيفا أن الهيئة تعمل دوريا بتكثيف أعمال برنامج تحصين الماشية ضد الأمراض الوبائية للماشية، موضحا أن هناك لجان تقصى تعمل بجميع المحافظات واتخاذ جميع الإجراءات للتصدى لمرض الجلدى العقدى للأبقار أن وجد، وسرعة الكشف عن أى من البؤر واحتوائها، من خلال التحصين الحلقى، والتقصى فى نطاق البؤرة، وعلاج الحيوانات المريضة.

وتابع التقرير أن مرض التهاب الجلد العقدى مرض فيروسى يشبه فى تركيبته الجينية مرض جدرى الأغنام والماعز، يصيب الأبقار والأغنام، وينتقل بواسطة بعوض CulexAedes وينتقل عن طريق تناول طعام وشراب ملوث بلعاب حيوانات مريضة مصدر العدوى القشور واللعاب والدموع والإفرازات الأنفية واللبن والسائل المنوى والأنسجة المصابة "الرئة، الطحال، الغدد اليمفاوية" للحيوانات المصابة، ومعدل الإصابة من 5-45%، ومعدل النفوق يصل إلى 10%، والمطهرات التى تستعمل للقضاء على الفيروس 1% فورمالين – ألفينول 2%.

وأهم أعراض المرض ارتفاع درجة لـ41 التهاب بالجيوب الأنفية والتهاب فى ملتحمة العين مسببة دموع غزيرة وعمى وإفراز غزير للعاب مع نقص شديد فى إدرار اللبن وظهور عقد جلدية فى منطقة المناعم وبجلد الرقبة والضرع، وتبدأ قليلة العدد ثم تنتشر بأعداد كبيرة بالجسم قطرها يتراوح بين 1-7 سم تكون مؤلمة للحيوان عند لمسها ويمكن أن تظهر فى الأغشية المخاطية المبطنة للأنف والقناة الهضمية، ويمكن أن تسبب "التهاب رئوى" وظهور أورام أوديمية بمنطقة اللبب أسفل البطن بواحدة أو أكثر من القوائم.

 


تحصين الماشية

الامراض الوبائية

الخدمات البيطرية

الجلد العقدى

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