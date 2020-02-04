الرى: الانتهاء من محطتى مياه فى البحيرة بـ 550 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر

كتبت أسماء نصار

أعلن المهندس محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموار المائية والرى انه تم الانتهاء من تشغيل محطة الخيرى الجديدة، ومحطة الدشودى الجديدة بمحافظة البحيرة بتكلفة اجمالية 550 مليون جنيه ضمن الخطة العاجلة لمواجهة أزمة السيول والأمطار بالدلتا بتمويل من صندوق تحيا مصر، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تجارب التشغيل، وجارى اجراء الاختبارات الهيدروليكية تمهيدا للاستلام الابتدائى لمحطة بنى صالح الجديدة ببنى سويف بتكلفة 40 مليون جنية لخدمة زمام 40 الف فدان، وكذلك محطة سيدمنت بتكلفة اجماليه 40 مليون جنية لخدمة زمام 4.5 الف فدان وتم الانتهاء من تجارب التشغيل والاختبارات الهيدروليكيه لمحطة الفارما الجديدة بتكلفة اجمالية 115 مليون جنية لخدمة زمام 22 الف فدان.

وأوضح رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، فى تصريحات صحفية، أنه تم رفع حالة الطوارئ فى كافة محطات رفع المياه التابعة للوزارة، و مراقبة مناسيب المياه خلال موسم الامطار بشكل مستمر تجنبا لحدوث أى ارتفاعات فيها.

وقال رئيس المصلحة فى تصريحات سابقة له أنه تم تركيب أكثر من 25 وحدة طوارىء، فى منطقة غرب الدلتا بالقرب من المحطة الحرجة، خاصة محطات الصرف، وهذه تعتبر ضمن استعدادات موسم السيول لرفع مياه الصرف ومياه الأمطار، وذلك بعد أزمة سيول 2015 التى أغرقت عدة مناطق وهو ما تطلب تزويد هذه المناطق بمحطات طوارئ، و أن هذه السيول كانت شىء طارىء وغير متوقعة وأكبر من طاقة المحطات بالكامل، لذلك تم تركيب وحدات طوارىء فى كافة المحطات الحرجة التى كانت تعمل بشكل كبير.

ونفذت مصلحة الميكانيكا والكهرباء مشروعات خلال العام الماضى، بنحو 1.197 مليار جنيه، والمتمثلة في إنشاء وإحلال وتجديد العديد من محطات الرفع بمختلف المحافظات، فضلاً عن صيانة وتأهيل وتطوير مراكز الطوارئ ورفع كفاءة محطات الطلمبات و أسهمت تلك المشروعات في حماية المرافق والمنشأت الحيوية والزراعات المختلفة بالمحافظات ، كما ساهمت هذه الأعمال في ترشيد استهلاك الوقود والزيوت والكهرباء وتكاليف التشغيل والصيانة والعمرات المختلفة ووفرت دخلا كبيرا لخزانة الدولة .