الرئيس البوليفى السابق يعلن ترشحه رسميًا لانتخابات مجلس الشيوخ

أعلن مدير قسم أمريكا اللاتينية فى وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر شيتينين، بأن موسكو لم تتلق بعد دعوة من بوليفيا للمشاركة فى عملية مراقبة سير الانتخابات العامة.
ووفقا لما نشره موقع "سبوتينك"، قال الدبلوماسى الروسى لوكالة "سبوتنيك": "فى الوقت الحالى لم نتلق دعوات لمشاركة المراقبين الروس فى عملية مراقبة سير الانتخابات فى بوليفيا".
وأعلنت السلطات إجراء انتخابات جديدة يحظر على موراليس المشاركة فيها كمرشح، وهو مقيم حاليا فى الأرجنتين، حيث يقود الحملة الرئاسية لحركته "من أجل الاشتراكية"، وبدورها قررت المحكمة البوليفية العليا للانتخابات إجراء انتخابات عامة في 3 مايو المقبل.
كانت رئيسة بوليفيا المؤقتة جنين أنييس، طلبت من وزراء حكومتها تقديم استقالاتهم من أجل مواجهة "مرحلة جديدة من التحول الديمقراطي" بعد إعلان ترشيح نفسها فى انتخابات الرئاسة المقبلة فى مايو.
وقال مكتب الرئاسة فى بيان إنها ستسعى لشغل هذه المناصب بأسرع ما يمكن للحفاظ على استمرار العمل قبل الانتخابات التى تمثل إعادة للانتخابات التى جرت فى أكتوبر وكانت محل نزاع وأثارت احتجاجات ودفعت الرئيس السابق إيفو موراليس للاستقالة.
وكانت أنييس العضو السابق فى مجلس الشيوخ قد أعلنت ترشحها فى خطوة أثارت رد فعل عنيف فى البلاد بعد أن استبعدت من قبل الترشح وقالت إن هدفها الوحيد هو قيادة البلاد إلى انتخابات شفافة جديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة