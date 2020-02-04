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الجيش اليمنى يحبط هجوما للمليشيات الحوثية ومقتل 15 مسلحاً بالجوف

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 06:54 م
الجيش اليمنى يحبط هجوما للمليشيات الحوثية ومقتل 15 مسلحاً بالجوف الجيش اليمنى
ا ش ا

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 قتل 15 مسلحا من مليشيا الحوثي، خلال معارك عنيفة مع قوات الجيش اليمني، شهدتها جبهة الجرعوب بمديرية المتون غربي الجوف.
ونقلت وكالة الانباء اليمنية(سبأ) عن مصدر عسكرى قوله إن الجيش أحبط هجوما للمليشيا في جبهة الجرعوب بمديرية المتون، وتمكن من قتل 15 مسلحا وجرح آخرين، فيما شنت مقاتلات التحالف غارة جوية استهدفت عربة للمليشيا".
 

كما أحبط الجيش اليمني عملية تقدم لميليشيا الحوثي،امس الاثنين، على عدد من التباب في جبهة آل ثابت بمحافظة صعدة (شمال غرب العاصمة صنعاء).

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عناصر الميليشيا حاولت الالتفاف والتسلل إلى تباب "الربع والطربال" المطلة على وادي جلال وسوق آل ثابت المركزي وشهدت معارك عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وإسنادا بريا ومدفعيا من تحالف دعم الشرعية.

وأسفرت الاشتباكات عن سقوط عدد من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، واستهداف مدفعية الجيش لتعزيزات عسكرية كبيرة كانت في طريقها لإسناد الميليشيا.

 


مليشيا الحوثي

الجيش اليمنى

جبهة الجرعوب

الجوف

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